Sport

Dezastru pentru Daniel Isăilă în Emirate! Conducea cu 2-0, dar echipa românului a fost făcută K.O. în prelungiri: două goluri în doar 3 minute

Dezastru pentru Bani Yas, echipa pregătită de antrenorul român Daniel Isăilă, în prima rundă din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Elevii lui Isăilă au condus cu 2-0, însă au fost făcuți K.O. în nici 3 minute.
Flaviu Popa
17.08.2026 | 06:20
Dezastru pentru Daniel Isaila in Emirate Conducea cu 20 dar echipa romanului a fost facuta KO in prelungiri doua goluri in doar 3 minute
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Înfrângere pentru echipa lui Daniel Isăilă
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Meciul părea să înceapă bine pentru Bani Yas, după ce Niakate deschidea scorul în minutul 15. Oaspeții de la Al-Ain au avut un gol anulat pentru fault în atac în minutul 32, prilej pentru gazde să facă 2-0 prin același Niakate (’42).

Înfrângere dureroasă pentru Daniel Isăilă, deși echipa sa conducea cu 2-0 după 30 de minute

Din păcate pentru Isăliă și formația sa, Al-Ain a fost de neoprit în repriza secundă și a înscris patru goluri, dintre care unul anulat pentru fault în atac. Trebuie menționat că la pauză scorul a fost 2-1, pentru că Rahimi a redus din diferență din penalty, în timp ce Djokovic a fost eliminat pentru formația lui Isăilă în minutul 74.

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A urmat un inevitabil 2-2 în minutul 81, gol înscris de Rahimi, dar nimeni nu se gândea cum va arăta finalul de meci. Asta, pentru că în minutul 90+6 scorul era 2-2, însă Rahimi a făcut 3-2 pentru oaspeți în 90+7, iar Kaku a răsucit cuțitul în rană în minutul 90+10. 4-2 scor final, după un meci pe care Daniel Isăilă ar dori să-l uite.

Cu toate că antrenează la 4.500 kilometri distanță de București, Daniel Isăilă rămâne ancorat în fotbalul din țara noastră și urmărește atent ce se întâmplă. Cea mai recentă reacție avută de Isăilă a fost în urmă cu o săptămână, atunci când critica regresul vizibil al fotbalului românesc.

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Daniel Isăilă urmărește atent tot ce se întâmplă în fotbalul românesc, de la 4.500 kilometri distanță

„Suntem într-un regres continuu și nu văd nicio îmbunătățire. Cel mai bun exemplu: uitați-vă în Liga a II-a. Echipe care au retrogradat din prima ligă s-au desființat. Sunt mai multe. Jumătate dintre echipele din Liga a II-a nu au drept de promovare, ceea ce mi se pare penibil.

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E o problemă generală a societății noastre. Educație, sănătate, sport… toate problemele ies la suprafață mai devreme sau mai târziu. Totul e făcut de mântuială, fără suport, fără proiecte sănătoase”, a declarat Daniel Isăilă pentru Sport Total FM.

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În prezent, Daniel Isăilă o pregătește din luna ianuarie pe Bani Yas, sau Baniyas, formație din Emiratele Arabe Unite, din zona Abu Dhabi. Tehnicianul de 54 de ani a mai antrenat pe Astra Giurgiu, FC Brașov, Sportul Studențesc, FCM Târgu Mureș, Al-Hazem și Khor Fakkan.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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