Sport

Dezastru pentru Dennis Man și PSV! Campioana Olandei a ratat șansa de a câștiga matematic titlul. Românul a fost scos de pe teren la pauză

Dennis Man a părăsit terenul la pauză, în meciul care putea să-i aducă lui PSV Eindhoven titlul de campioană în Olanda. Vezi ce s-a întâmplat la partida din Eredivisie.
Dragos Petrescu
22.03.2026 | 20:42
ULTIMA ORĂ
Dennis Man, 27 de ani, a ratat șansa de a câștiga matematic titlul cu PSV în Olanda
ADVERTISEMENT

PSV Eindhoven avea nevoie de victorie în meciul cu modesta Telstar pentru a câștiga matematic titlul de campioană în Olanda, asta după ce Feyenoord și Ajax au remizat în derby-ul etapei cu numărul #28 din Eredivisie, 1-1 la Rotterdam. Trupa lui Peter Bosz a pierdut însă pe terenul nou-promovatei, scor 1-3, iar sărbătoarea câștigării campionatului se amână. Dennis Man a început ca titular partida de pe BUKO Stadion, dar a fost înlocuit la pauză.

Dennis Man, înlocuit la pauză în meciul care îi putea aduce titlul lui PSV

Punctul de cotitură al meciului s-a produs în finalul primei reprize, mai exact în minutul 39, atunci când marocanul Anass Salah-Eddine a fost eliminat pentru un fault dur, lăsându-i astfel pe cei de la PSV în 10 oameni. Gazdele au profitat imediat, reușind să deblocheze tabela până la pauză, Patrick Brouwer fiind cel care a punctat pentru Telstar, în cel de-al treilea minut suplimentar.

ADVERTISEMENT

Peter Bosz a acționat, făcând o dublă modificare înainte de reluarea jocului. Printre cei doi jucători înlocuiți s-a aflat și Dennis Man, în locul românului fiind introdus pe teren un alt marocan, și anume Couhaib Driouech. Decizia tehnicianului olandez a părut să dea rezultate, întrucât PSV a restabilit egalitatea imediat după startul reprizei secunde, în minutul 47, prin Kiliann Sildillia.

Ulterior însă, inferioritatea numerică și-a spus cuvântul, iar campioana Olandei s-a prăbușit. Gazdele au mai marcat de două ori până la finalul meciului, prin Sem van Duijn (66′), respectiv Kay Tejan (74′), obținând astfel trei puncte extrem de importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare și anulându-le celor de la PSV ocazia de a sărbători titlul cu numărul 27 în Eredivisie.

ADVERTISEMENT
PSV este ca și campioană în Olanda

În ciuda rezultatului înregistrat astăzi, echipa lui Dennis Man nu este în pericol de a pierde campionatul. În momentul de față, PSV are un avans de 15 lungimi în fruntea ierarhiei, în condițiile în care mai sunt de disputat doar șase etape până la finalul sezonului, adică mai sunt puse în joc doar 18 puncte.

ADVERTISEMENT

Astfel, momentul sărbătorii reprezintă doar o chestiune de timp pentru elevii lui Peter Bosz, iar pentru Dennis Man, titlul pe care cel mai probabil îl va câștiga alături de PSV va consemna primul trofeu al fotbalistului român după despărțirea de FCSB, eveniment care s-a produs în anul 2021. În tricoul roș-albaștrilor, Man și-a trecut în palmares Cupa României (sezonul 2019/2020).

Între perioadele petrecute la FCSB și PSV, Man a mai îmbrăcat tricoul celor de la Parma, echipă cu care a promovat din Serie B în primul eșalon al fotbalului italian la finele stagiunii 2023/2024. În total, romanul a strâns nu mai puțin de 133 de meciuri pentru gruparea de pe Stadio Ennio Tardini, timp în care l-a prins ca antrenor și pe Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Ce secret din cariera de jucător încă ascunde Gică Hagi. Fostul său coleg:...
iamsport.ro
Ce secret din cariera de jucător încă ascunde Gică Hagi. Fostul său coleg: 'Eu știu ce s-a întâmplat atunci!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!