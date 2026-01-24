Dezastru pentru Dennis Man și PSV! Ce s-a întâmplat în meciul cu penultima clasată din Olanda

ADVERTISEMENT

Seria fabuloasă de 13 victorii consecutive a lui PSV Eindhoven în Eredivisie s-a încheiat într-un mod cu totul și cu totul neașteptat. Liderul din campionatul Olandei nu a reușit să se impună în partida disputată pe teren propriu contra penultimei clasate NAC Breda, încheiată la egalitate, 2-2. Cum s-a descurcat Dennis Man.

PSV Eindhoven, pas greșit cu penultima clasată. Cum s-a descurcat Dennis Man

Dennis Man a fost titularizat în banda dreaptă de către antrenorul Peter Bosz pentru partida pe care PSV a disputat-o pe teren propriu contra lui NAC Breda, echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Gazdele au reușit să deschidă scorul în minutul 27, prin Couhaib Driouech, dar au încasat două goluri în două minute spre finalul reprizei, marcatori pentru oaspeți fiind Boy Kemper și Charles Brim.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul lui PSV a decis să facă două modificări la pauză, iar unul dintre cei „sacrificați” a fost chiar Dennis Man. PSV avea să smulgă o remiză în prelungiri, după reușita lui Armando Obispo, însă rezultatul rămâne unul extrem de dezamăgitor ținând cont de nivelul adversarului.

Dennis Man a avut două mari ocazii în prima parte. La scorul de 0-0, acesta a trimis în bară cu o lovitură de cap după o centrare a lui Veerman din corner, iar apoi, după deschiderea scorului, a trimis pe lângă poartă după ce a depășit un adversar. Prestația sa a fost notată cu 6.4 de site-ul , sub media echipei (6.82). .

ADVERTISEMENT

PSV, lider detaşat în Olanda

Remiza cu NAC Breda a fost doar al treilea pas greșit pe care PSV l-a făcut în primele 20 de etape din Eredivisie. Campioana înregistrase până acum o altă remiză, 2-2 contra rivalei Ajax, și un eșec, 0-2 cu Telstar. Interesant este că toate rezultatele nefavorabile au sosit pe teren propriu, parcursul din deplasare fiind perfect.

ADVERTISEMENT

PSV are 53 de puncte și conduce autoritar clasamentul din Eredivisie, distanța până la a doua clasată Ajax fiind de 16 puncte. Miercuri, de la ora 22:00, gruparea antrenată de Peter Bosz va primi vizita celor de la Bayern Munchen în ultima etapă a grupei de Champions League, iar olandezii au nevoie de cel puțin o remiză pentru a fi siguri de prezența în faza eliminatorie. După , PSV ocupă locul 22, cu 8 puncte.