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Dezastru pentru Dennis Man și PSV în prima etapă din Eredivisie! Gol încasat în prelungirile partidei. Video

Dennis Man, pe teren la remiza dramatică a lui PSV Eindhoven din prima etapă a campionatului olandez! Vezi pe site-ul FANATIK cum s-a descurcat internaționalul român.
Dragos Petrescu
08.08.2026 | 23:33
Dezastru pentru Dennis Man si PSV in prima etapa din Eredivisie Gol incasat in prelungirile partidei Video
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Dennis Man, 25 de minute pe teren în PSV - Fortuna Sittard (2-2), în prima etapă din Eredivisie // FOTO: hepta.ro
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Campioana en-titre a Olandei, PSV Eindhoven, a debutat sâmbătă seară în noul sezon de Eredivisie împotriva modestei Fortuna Sittard, echipă care în stagiunea precedentă a încheiat pe locul 11 în clasament. Deși a condus cu 2-1, trupa lui Peter Bosz a ratat victoria în prelungirile partidei. Dennis Man a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren în minutul 69, însă nu a reușit să-și ajute echipa.

Dennis Man, prestație discretă în primul meci pentru PSV în noul sezon de Eredivisie

Primul act al duelului de pe Phillips Stadium a fost unul de uitat pentru elevii lui Peter Bosz, care în ciuda faptului că au avut o posesie covârșitoare, mai exact 87%, nu au reușit să creeze pericol în careul advers. Ba mai mult, oaspeții au intrat la cabine în avantaj, grație golului marcat de Ole ter Haar Romeny în minutul 42 al întâlnirii.

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Campioana olandei și-a revenit însă după pauză și a reușit să restabilească egalitatea după primele 10 minute de joc ale actului secund, atunci când Ryan Flamingo a profitat de ieșirea neinspirată a portarului Fortunei Sittard și a reluat cu capul în poarta oaspeților. Mai apoi, PSV a continuat să apese pedala de accelerație, iar pe teren a apărut și Dennis Man, în minutul 69 al partidei. La 5 minute distanță de la respectivul eveniment, PSV a marcat golul de 2-1, însă internaționalul român nu a jucat un rol decisiv.

Acesta a sprintat în flancul drept, însă mingea a ajuns pe partea opusă, la Alassane Plea, care a deviat balonul pentru autorul golului, tânărul belgian în vârstă de 18 ani Noah Fernandez. Ulterior, Man s-a remarcat printr-un fault în urma căruia a văzut cartonașul galben. Prelungirile meciului au adus însă coșmarul pe Phillips Stadium, dat fiind faptul că în cel de-al 2-lea minut suplimentar, Edouard Michut a egalat cu o execuție superbă din afara careului, salvând un punct nesperat pentru Fortuna Sittard.

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Dennis Man și PSV, favoriți să-și apere titlul în Olanda înainte de startul sezonului

În cea de-a doua etapă din Eredivisie, PSV va da piept cu Excelsior, în deplasare, în timp ce Fortuna Sittard o va găzdui pe nou-promovata Cambuur. În momentul de față, după primele meciuri patru meciuri ale rundei inaugurale din sezonul 2026/2027 a campionatului olandez, echipa lui Dennis Man ocupă poziția a 5-a în clasament. Lider este chiar viitorul adversar al „fermierilor”, Excelsior.

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Principalele trei pretendente la câștigarea titlului în actuala stagiune de Eredivisie sunt, conform bookmakerilor și statisticienilor, campioana en-titre PSV, Feyenoord Rotterdam și Ajax Amsterdam, „lăncierii” fiind extrem de activi pe piața transferurilor în actuala perioadă de mercato. Printre cele mai sonore nume care au semnat cu gruparea de pe Johan Cruyff Arena se numără Marc-Andre Ter Stegen (ex – Barcelona), Julian Brandt (ex – Borussia Dortmund), Marcos Leonardo (ex – Al Hilal) și veteranul Daley Blind (ex – Girona).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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