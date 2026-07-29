Dezastru pentru Dinamo! Probleme mari cu George Puşcaş: „E frustrant şi pentru noi şi pentru el”

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Adus cu speranțe la Dinamo, în iarnă, George Pușcaș (30 de ani) nu prea reușește să își ajute echipa. Atacantul are probleme medicale destul de serioase, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit ce se întâmplă cu fotbalistul.

Anunț de ultima oră despre situația lui George Pușcaș la Dinamo

George Pușcaș este accidentat și nu o poate ajuta pe Dinamo în acest start de sezon. Atacantul, care a venit liber de contract în luna februarie, nu a făcut parte din lotul lui Nuno Campos la primele două etape, când roș-albii au pierdut cu Petrolul (0-1) și

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„E într-un proces de recuperare. Operația a reușit, dar se pare că a generat alte probleme. Vrem să înțelegem cât mai bine care e situația. E frustrant pentru noi, sigur e frustrant și pentru el. Noi ne-am pus speranțe în el, dar nu reușește până acum să ne ajute. E destul de frustrant. E greu să vorbesc despre asta. Facem tot ce ține de noi ca să găsim soluții. Vrem să rămână la noi și să ne ajute.

Iar la Mazilu e o chestie de adaptare. Am observat că și Nuno Campos vede multă calitate la el, dar o arată parțial. L-am văzut de multe ori în echipa de start, la antrenamente. Ține doar de el și de tăria lui. Dar e parte din grupul nostru”, a declarat Andrei Nicolescu, conform

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Motivul pentru care Dinamo ia în calcul să rezilieze contractul lui Pușcaș

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Atacantul român a intrat în ultimul an de contract cu roș-albii, iar oficialii „câinilor” i-au pus un nou contract pe masă, care să se prelungească pe încă doi ani. Se pare însă că Pușcaș nu a fost de acord, momentan, cu prelungirea înțelegerii. George Pușcaș nu va reveni pe teren mai devreme de luna septembrie, iar dacă nu va prelungi înțelegerea, la 1 ianuarie 2027 va intra în ultimele șase luni de contract și va putea semna cu orice echipă.

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În aceste condiţii, FANATIK a aflat că Dinamo ia în calcul inclusiv să rezilieze încă de pe acum contractul cu atacantul, dacă Puşcaş refuză prelungirea înţelegerii. Atacantul în vârstă de 30 de ani s-a confruntat cu probleme medicale de când a semnat cu Dinamo, fiind indisponibil chiar și la finala barajului pentru Conference League, cu FCSB, scor 1-2.

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