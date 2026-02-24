Sport

Dezastru pentru Dinamo! S-a accidentat și va lipsi 5 luni

Unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo a suferit o accidentare extrem de complicată și va rata restul sezonului. Clubul a făcut anunțul.
Alex Bodnariu
24.02.2026 | 14:52
ULTIMA ORĂ
Pierdere mare pentru Dinamo. Ionuț Iancu, portarul de bază al echipei de handbal, a suferit o accidentare complicată în ultimul meci jucat și va sta pe bară până va fi complet refăcut. Anunțul a fost făcut de clubul din Ștefan cel Mare prin intermediul rețelelor de socializare.

Ionuț Iancu, portarul de bază al „dulăilor”, dar și al naționalei României de seniori la handbal masculin, s-a accidentat grav în ultimul meci jucat în campionatul intern. Goalkeeperul va sta pe bară aproximativ 5 luni, după o ruptură la nivelul tendonului bicepsului brahial stâng.

„În urma meciului împotriva celor de la CSM Constanța, portarul nostru Ionuț Iancu a suferit o ruptură la nivelul tendonului bicepsului brahial stâng. Această accidentare îl va ține departe de teren aproximativ 5 luni.

Pe această cale dorim să îi urăm o recuperare ușoară și să revină cât mai repede. Suntem siguri că se va întoarce mai puternic din această provocare!”, a fost anunțul făcut de cei de la Dinamo prin intermediul rețelelor de socializare.

Dinamo îl pierde pe Iancu pentru restul sezonului. Este o lovitură și pentru naționala României

Dinamo va trebui să facă improvizații în poartă până la finalul sezonului. Echipa din Ștefan cel Mare este pe primul loc în campionatul intern, la egalitate de puncte cu Buzăul, câte 20 fiecare, după primele 12 etape. În Liga Campionilor, „dulăii” sunt pe locul al 8-lea, ultimul din grupă, cu o singură victorie după primele 11 partide.

Ionuț Iancu va rata și dubla pe care România o va juca în luna martie împotriva naționalei Turciei, în barajul pentru calificarea la Campionatul European de handbal masculin. Portarul celor de la Dinamo ar fi fost, în mod normal, convocat pentru cele două jocuri din luna martie.

