Dezastru pentru echipa care a retrogradat din SuperLigă. E la un pas de „țeapa secolului”

ADVERTISEMENT

Hermannstadt a retrogradat din SuperLiga României, după ce a pierdut barajul cu FC Voluntari (3-2 și 0-3). Echipa are un viitor incert, fără președinte și antrenor, și ar putea prima lovitura decisivă în cel mai scurt timp.

Estrela Amadora este aproape de faliment

Aceasta ar tocmai din Portugalia, de unde sibienii așteaptă de un an suma de transfer pentru Ianis Stoica. Acesta a fost vândut la Estrela Amadora pentru 1,3 milioane de euro, bani pe care Hermannstadt nu i-a văzut.

ADVERTISEMENT

Sibienii au făcut reclamație la FIFA, au o decizie în favoarea lor, dar clubul lusitan are probleme cel puțin la fel de mari precum Hermannstadt. Probleme financiare care pun în pericol chiar existența clubului.

Instanța a respins planul de reorganizare prezentat de clubul Estrela da Amadora, iar echipa portugheză pare mai aproape de faliment. Clubul a intrat în reorganizare financiară, pentru a dribla falimentul, având datorii de aproape 15 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

„Gaura” Sibiului este de 1,8 milioane de euro

În cazul în care nu va convinge tribunalul de fezabilitatea planului de redresare, Estrella va intra în faliment, iar Hermannstadt își anulează orice șansă de a mai vedea banii. Pierderea va fi însă mai mare de 1,3 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Asta deoarece, FCSB a avut o cotă de 500.000 de euro pentru fotbalist, pe care Sibiul i-a achitat-o lui Gigi Becali, pentru a-l elibera pe fotbalist, cu scopul de a-l vinde în străinătate. Ceea ce s-a și întâmplat, fără a vedea însă vreun ban.

ADVERTISEMENT

Estrela s-a salvat miraculos de la retrogradare, după ce a remizat, scor 2-2, pe terenul Bragăi, în ultima etapă a campionatului din Portugalia. Grație acelui punct, Estrella a încheiat sezonul cu 30 de puncte, la egalitate cu Casa Pia, formația aflată pe loc de baraj.

Estrela s-a salvat de la retrogradare datorită golaverajului superior, după ce a înscris golul de 2-2 în minutul 90+6. Tondela și AFS au retrogradat.

ADVERTISEMENT

Hermannstadt nu mai primește bani de la Primărie

și a reușit să marcheze doar trei goluri în 33 de meciuri. În ciuda acestui fapt, presa portugheză a anunțat că el va continua și în 2026-2027 la echipa portugheză, dar viitorul formației este nesigur.

mai ales după ce Primăria pare că a decis să nu mai sprijine financiar clubul, deși clubul are aprobată prin Agenda Sportivă o finanțare de 7,7 milioane de lei, destinată echipei de seniori și centrului de copii și juniori.

Cei doi acționari ai FC Hermannstadt, Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar nu au anunțat nimic în privința echipei și caută alte soluții de finanțare pentru Liga 2. Clubul nu are antrenor, majoritatea fotbaliștilor au plecat, echipa nu s-a reunit și până pe 15 iulie trebuie să se înscrie la Liga 2.