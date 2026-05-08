Dezastru pentru echipa din Liga 2. Nu ar fi primit licența și ratează șansa promovării. Situație incredibilă la baraj

FC Bihor Oradea a ratat obținerea licenței pentru Superligă, deși echipa se află în plină luptă pentru promovare în play-off-ul Ligii a 2-a. Decizia lovește puternic clubul bihorean, care spera să revină în primul eșalon după mai bine de un deceniu și care, pe teren, continuă să păstreze șanse reale la accederea în elită.

Problemele au apărut în urma neîndeplinirii unui criteriu impus de Federația Română de Fotbal pentru acordarea licenței de Liga 1. Concret, FC Bihor nu a avut o echipă feminină U15 înscrisă în competițiile oficiale FRF la momentul închiderii procesului de licențiere, condiție obligatorie pentru participarea în Superligă. Informația, anunțată inițial de jurnalistul , a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni în spațiul public și confirmată ulterior din mai multe surse apropiate procesului de licențiere.

Clubul din Oradea a încercat să calmeze situația printr-un comunicat oficial în care a precizat că procedura de licențiere se desfășoară conform regulamentelor FRF și că toate aspectele vor fi analizate de organismele competente. Totuși, reprezentanții clubului au evitat să confirme explicit dacă problema legată de echipa feminină U15 fusese rezolvată sau nu.

Antrenorul Erik Lincar a reacționat public și a susținut că FC Bihor are drept de promovare și că toate formalitățile administrative au fost tratate cu seriozitate încă din sezonul trecut. Tehnicianul s-a declarat deranjat de zvonurile apărute și a afirmat că echipa își vede în continuare de obiectivul sportiv, în ciuda controverselor din jurul dosarului de licențiere.

Chindia Târgoviște, marea câștigătoare după problemele celor de la FC Bihor

Play-off-ul din liga secundă avea deja o echipă care nu a primit dreptul de promovare, iar asta înseamnă că indiferent de poziția ocupată, celelalte 4 grupări au șansa, într-un fel sau altul, să se lupte pentru un loc în SuperLiga României.

Astfel, cei de la Chindia Târgoviște, formație care a avut un parcurs , va avea șansa de a juca barajul de promovare în SuperLiga, acolo unde urmează să întâlnească, cel mai probabil, echipa care se clasează pe locul 8, ocupat în acest moment de cei de la Hermannstadt, la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia.

