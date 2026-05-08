Sport

Dezastru pentru echipa din Liga 2. Nu ar fi primit licența și ratează șansa promovării. Situație incredibilă la baraj

FC Bihor, echipă care se află în play-off-ul ligii secunde, nu are dreptul să promoveze în SuperLiga, asta pentru că nu a îndeplinit condițiile impuse de FRF.
Mihai Alecu
08.05.2026 | 23:00
Dezastru pentru echipa din Liga 2 Nu ar fi primit licenta si rateaza sansa promovarii Situatie incredibila la baraj
ULTIMA ORĂ
FC Bihor nu are drept de promovare în SuperLiga. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FC Bihor Oradea a ratat obținerea licenței pentru Superligă, deși echipa se află în plină luptă pentru promovare în play-off-ul Ligii a 2-a. Decizia lovește puternic clubul bihorean, care spera să revină în primul eșalon după mai bine de un deceniu și care, pe teren, continuă să păstreze șanse reale la accederea în elită.

FC Bihor nu primește licența pentru promovarea în SuperLiga

Problemele au apărut în urma neîndeplinirii unui criteriu impus de Federația Română de Fotbal pentru acordarea licenței de Liga 1. Concret, FC Bihor nu a avut o echipă feminină U15 înscrisă în competițiile oficiale FRF la momentul închiderii procesului de licențiere, condiție obligatorie pentru participarea în Superligă. Informația, anunțată inițial de jurnalistul Emanuel Roșu, a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni în spațiul public și confirmată ulterior din mai multe surse apropiate procesului de licențiere.

ADVERTISEMENT

Clubul din Oradea a încercat să calmeze situația printr-un comunicat oficial în care a precizat că procedura de licențiere se desfășoară conform regulamentelor FRF și că toate aspectele vor fi analizate de organismele competente. Totuși, reprezentanții clubului au evitat să confirme explicit dacă problema legată de echipa feminină U15 fusese rezolvată sau nu.

Antrenorul Erik Lincar a reacționat public și a susținut că FC Bihor are drept de promovare și că toate formalitățile administrative au fost tratate cu seriozitate încă din sezonul trecut. Tehnicianul s-a declarat deranjat de zvonurile apărute și a afirmat că echipa își vede în continuare de obiectivul sportiv, în ciuda controverselor din jurul dosarului de licențiere.

ADVERTISEMENT
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24.ro
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid

Chindia Târgoviște, marea câștigătoare după problemele celor de la FC Bihor

Play-off-ul din liga secundă avea deja o echipă care nu a primit dreptul de promovare, iar asta înseamnă că indiferent de poziția ocupată, celelalte 4 grupări au șansa, într-un fel sau altul, să se lupte pentru un loc în SuperLiga României.

ADVERTISEMENT
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu...
Digisport.ro
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani

Astfel, cei de la Chindia Târgoviște, formație care a avut un parcurs incredibil de prost în play-off, va avea șansa de a juca barajul de promovare în SuperLiga, acolo unde urmează să întâlnească, cel mai probabil, echipa care se clasează pe locul 8, ocupat în acest moment de cei de la Hermannstadt, la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT
  • Corvinul a obținut promovarea directă deja în SuperLiga, Sepsi este foarte aproape să fie și ea sigură de această performanță, iar la baraj vor merge, cel mai probabil, FC Voluntari și FC Bihor.
CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, live video în etapa a 8-a din...
Fanatik
CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, live video în etapa a 8-a din play-off-ul SuperLigii. Remiză în Gruia! Cum arată clasamentul
Marea dezamăgire a lui Marius Lăcătuș la 40 de ani de la câștigarea...
Fanatik
Marea dezamăgire a lui Marius Lăcătuș la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Ce s-a întâmplat în Ghencea. Exclusiv
Adrian Mutu și Ciprian Marica au încercat să refacă execuția sezonului din fotbalul...
Fanatik
Adrian Mutu și Ciprian Marica au încercat să refacă execuția sezonului din fotbalul românesc! Care a fost deznodământul. Video
Tags:
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!