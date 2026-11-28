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(21 de ani) a început doar pe banca de rezerve meciul pe care echipa lui, Bristol City, l-a disputat în cursul zilei de sâmbătă pe terenul celor de la West Bromwich Albion în cadrul etapei cu numărul 18 din acest sezon de Championsip, liga a doua din Anglia. Internaționalul român născut în Israel a fost totuși introdus pe teren destul de repede în această partidă.

Lisav Eissat, eliminat în Anglia la doar 23 de minute după ce a intrat pe teren în meciul West Bromwich Albion – Bristol City

În minutul 28, fundașul central a „profitat” de accidentarea coechipierului Robert Atkinson și a intrat pe gazon. Nu a fost însă deloc de bun augur pentru Eissat, cel care în minutul 42 a fost avertizat cu galben pentru un fault, iar în prelungirile primei reprize, mai exact în minutul 45+6, a primit și al doilea avertisment, tot pentru un fault comis asupra unui adversar, fiind astfel implicit eliminat.

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Astfel, Lisav Eissat a rezistat pe teren doar 23 de minute în acest meci dintre West Bromwich Albion și Bristol City. Eliminarea lui s-a produs la scorul de 0-0. În inferioritate numerică, apărarea celor de la Bristol a rezistat până în minutul 79. Atunci, Jimmy-Jay Morgan a reușit să marcheze și astfel să deschidă scorul pentru West Bromwich. Nu s-a mai înscris până la final, astfel încât echipa lui Eissat a fost în cele din urmă învinsă în acest meci, scor 0-1.

Tot sâmbătă, în aceeași etapă de Championship, doar că de la ora României 14:30, a avut meci și echipa lui , Lincoln City. Ea a dat piept pe teren propriu cu Wolverhampton Wanderers, iar scorul final a fost egal, 0-0. Coubiș a fost integralist în această partidă în flancul drept al liniei defensive, el fiind, după cum se știe de altfel foarte bine, fundaș central la bază.

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La finalul meciului, Andrei Coubiș a fost notat de către cei de la Flashscore cu 6.2. De asemenea, sâmbătă s-a consemnat și „Viespile” au jucat în deplasare cu Derby County și au reușit să obțină un rezultat destul de bun, egal, scor 0-0.

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Eliminarea lui Lisav Eissat din meciul West Bromwich Albion – Bristol City