Dezastru pentru fanul lui Manchester United care așteaptă de doi ani să se tundă

Fanul "diavolilor" care a jurat că nu se va tunde până când echipa lui nu va lega patru victorii a trăit tragedia sportivă în direct cu 265.000 de oameni
Catalin Oprea
11.02.2026 | 08:00
Dezastru pentru fanul lui Manchester United care asteapta de doi ani sa se tunda
Frank Illet este netuns de aproape 500 de zile FOTO colaj facebook
Suporterul lui Manchester United Frank Ilett, care a jurat că nu se va tunde până când echipa lui favorită nu va lega cinci victorii, a primit o lovitură grea. “Diavolii” s-au împiedicat după patru succese și seria se reia de la început.

Manchester United s-a împiedicat după patru victorii consecutive

Frank s-a tuns ultima dată pe 5 octombrie 2024, când exasperat de rezultatele slabe ale favoriților, a făcut inedita promisiune. Și de atunci tot așteaptă. Dimensiunea podoabei sale capilare a crescut cu peste 20 de centimetri.

Aseară a fost cel mai aproape de a scăpa de părul care a ajuns la dimensiuni considerabile. United avea patru victorii la rând și a jucat la West Ham. Illett a organizat o transmisiune în direct pentru a urmări meciul alături de public.

Transmisiunea în direct a atras peste 150.000 de telespectatori și a crescut la 265.000 până la sfârșitul meciului West Ham – Man United. Când britanicul a rămas tot netuns.

265.000 de oameni au urmărit drama lui Frank Illet

Echipa din Manchester a terminat 1-1 și n-a putut aduna cinci victorii al rând. Illet a rămas fără cuvinte când mijlocașul Tomas Soucek a deschis scorul pentru West Ham în minutul 50.

Speranțele lui s-au reaprins la scurt timp, când Casemiro a trimis mingea în poarta gazdelor. VAR a intervenit și a anulat golul deoarece mijlocașul brazilian era în ofsaid. Benjamin Sesko a marcat un gol spectaculos semnând egalarea lui Man United în minutul 90+6. N-a mai fost însă timp de încă un gol și s-a terminat 1-1. Adio victorie, adio tunsoare.

„Am ajuns prea departe ca să renunț acum”, a spus fanul care e netuns de aproape 500 de zile. Frizura lui a deveni un „barometru” al inconstanței lui United.

Britanicul e netuns de aproape 500 de zile

„A început ca o glumă”, a declarant Illett pentru Sky Sports. „Mi s-a părut o idee amuzantă, să aduc puțin umor într-o perioadă dureroasă pentru fanii lui Manchester United.„Intenția mea nu a fost niciodată să scot în evidență defectele lui Man United, ci să răspândesc pozitivitate și umor”, a mai spus el Ilett.

Provocarea lui a acoperit, până acum, mandatele a trei manageri diferiți la Manchester United: Erik ten Hag, Ruben Amorim și Michael Carrick.

La data de 10 februarie 2026, când putea scăpa de părul care deja are dimensiuni considerabile, provocarea a ajuns la 493 de zile, adică un an, patru luni și opt zile. După încheierea provocării, Ilett spune că intenționează să își doneze părul, dar mai are de așteptat până atunci.

 

