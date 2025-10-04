Sport

Dezastru pentru FCSB! Campioana României nu dă niciun jucător la naționalele U21 și U20 ale României

Selecționerii naționalelor U21 și U20 ale României au anunțat loturile pentru acțiunile din luna noiembrie și în niciuna dintre cele două reprezentative nu se află vreun jucător de la FCSB.
Traian Terzian
04.10.2025 | 15:54
Dezastru pentru FCSB Campioana Romaniei nu da niciun jucator la nationalele U21 si U20 ale Romaniei
FCSB nu are niciun jucător convocat la naționale U21 și U20 ale României. Sursă foto: frf.ro

Dacă Mircea Lucescu a convocat nu mai puțin de 5 jucători de la FCSB la echipa națională de seniori, în schimb campioana din SuperLiga nu are niciun reprezentant la nivelurile U21 și U20.

Naționalele U21 și U20 ale României, fără jucători de la FCSB

În luna octombrie, România U21 va susține un meci amical împotriva formației Serbiei, iar apoi va întâlni reprezentativa Ciprului, într-o partidă din preliminariile pentru pentru EURO 2027.

Jocul cu Serbia se va disputa vineri, 10 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul ”Francisc Neuman” din Arad, în timp ce duelul cu Cipru este programat marți, 14 octombrie, de la ora 19:00, pe arena ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Pentru aceste meciuri, selecționerul Costin Curelea a convocat 22 de jucători, însă niciunul de la campioana FCSB:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua)
  • Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Mario Tudose (FC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia)
  • Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj)
  • Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)
Musi, gest reprobabil sub ochii selecționerului

Este de remarcat faptul că selecționerul Costin Curelea l-a chemat în continuare la lot pe Alexandru Musi, în ciuda faptului că acesta a avut un comportament deplasat la meciul câștigat luna trecut în San Marino.

Fotbalistul lui Dinamo a fost desemnat căpitan în partida de la Serravalle, însă nu a reușit un joc prea bun și a fost înlocuit în minutul 60. În momentul când a văzut că el este cel vizat de schimbare, Musi și-a scos banderola, a aruncat-o în direcția unui coechipier și a ieșit de pe teren bombănind și gesticulând.

Musi, criticat pentru gestul făcut la naționala U21

Alexandru Musi și-a cerut scuze pentru momentul nefericit pe care l-a avut în întâlnirea din San Marino, iar fostul mare fotbalist Adrian Mutu a precizat la FANATIK SUPERLIGAeste mai degrabă un gest al tinereții.

”Am văzut că și-a cerut scuze pentru acel gest, eu cred că a fost un moment de frustrare, nu cred că are legătură cu antrenorul Curelea. Condamn acel gest, indiferent cine ți-a cerut, puteai să faci câțiva metri să dai banderola. Orice banderolă e importantă, dar atunci când vorbim de echipa națională e și mai importantă.

N-a fost un gest care îi face cinste, dar hai să o punem pe seama tinereții și a nervozității de moment. Eu cred că dacă e băiat inteligent, așa cum cred eu că e, va învăța din acest episod și nu îl va mai repeta, pentru că nu e o stradă pe care el ar trebui să meargă”, a declarat Mutu.

Zeljko Kopic l-a băgat în ședinţă pe Musi

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a mărturisit că a avut o discuție cu Alexandru Musi după întoarcerea acestuia de la naționala U21 și i-a cerut să nu mai aibă astfel de gesturi de frustrare.

”Am văzut momentul, am văzut clipul cu momentul, iar acesta nu arată deloc bine. I-am explicat că astfel de lucruri nu ar trebui să se mai repete și să aibă grijă, pentru că îl vor afecta în viitor.

E un copil bun, un copil educat. Am înțeles care a fost situația, contextul, că voia să iasă mai repede și discuția avută cu coechipierul. A înțeles că nu a fost în ordine. Nu vreau să fac un mare caz din acest moment.

Atunci când ne uităm la jucătorii pe care vrem să îi aducem, ne uităm și la modul în care acționează pe teren și ce fel de personalitate au. La Musi am văzut asta încă din iarnă, că este un jucător cu personalitate și că se vor întâmpla anumite lucruri, doar că nu trebuie să îl definească pe viitor”, a spus tehnicianul croat.

Cum arată lotul naționalei U20 a României

La fel ca omologul său de la naționala U21, Adrian Iencsi nu a chemat niciun jucător de la FCSB la reprezentativa U20 a României, care va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League.

”Tricolorii” vor juca de două ori împotriva Cehia. Prima partidă va avea loc vineri, 10 octombrie, de la ora 17:00, pe stadionul ”Concordia” din Chiajna, iar a doua este programată luni, 13 octombrie, de la ora 17:00, la Centrul Național de Fotbal Buftea.

Cei 22 de jucători convocați de selecționerul Adrian Iencsi sunt următorii:

  • Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Mate Simon (Csikszereda)
  • Fundași: Ștefan Senciuc (ASA Târgu Mureș), David Irimia (Metaloglobus), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Asane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania)
  • Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești)
  • Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia)
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
