Dezastru pentru FCSB: doar 1% șanse să câștige campionatul! Supercomputerul a ales marea favorită la titlu după etapa 12 din SuperLiga

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Etapa a 12-a din SuperLiga a adus noi modificări în privința șanselor la titlu. Deși a reușit să câștige pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1, FCSB rămâne departe de primele poziții ale clasamentului, iar estimările Supercomputerului nu sunt deloc încurajatoare pentru echipa lui Reghecampf.

FCSB, doar 1% șanse să câștige titlul! Supercomputerul nu le dă speranțe roș-albaștrilor

Conform celor mai recente calcule ale specialiștilor de la Football Meets Data, FCSB are șanse minuscule de a deveni campioana României. De partea cealaltă, Dinamo a recuperat teren și a ajuns la egalitate cu Universitatea Craiova în ierarhia favoritelor.

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Chiar dacă a câștigat primele două meciuri cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, situația e una delicată pentru FCSB. Roș-albaștrii au strâns doar 18 puncte după primele 12 etape și ocupă locul 6 în clasament, la nu mai puțin de 11 lungimi în spatele liderului Dinamo. În ciuda Football Meets Data îi acordă un procent infim FCSB-ului, de numai 1%, pentru câștigarea titlului.

În aceeași situație se află și CFR Cluj. , și e pe locul 9 în SuperLiga, cu 16 puncte. Ardelenii sunt creditați tot cu 1% șanse la titlu, după o scădere de un punct procentual față de precedenta actualizare. În schimb, U Cluj a urcat în calculele specialiștilor. Vicecampioana are 6% șanse să ia titlul, deși procentul a scăzut cu două puncte după remiza înregistrată cu FC Argeș, scor 2-2.

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Dinamo, egala Universității Craiova în lupta pentru titlu! Cum arată noile calcule

Dacă FCSB și CFR Cluj sunt tot mai departe de titlu, Dinamo continuă forma de zile mari. Formația pregătită de Nuno Campos a învins-o pe FC Botoșani cu 2-0 și a ajuns să aibă 37% șanse să câștige campionatul. Procentul roș-albilor a crescut cu două puncte față de ultima estimare. Această ascensiune îi aduce pe „câini” la egalitate cu campioana en-titre, care a trecut cu 2-0 de Farul și care, la rândul ei, are 37% șanse la titlu. Rapid completează podiumul favoritelor. Giuleștenii au învins-o pe Corvinul Hunedoara, scor 2-0, iar șansele lor au crescut cu un punct procentual, până la 17%.

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Dinamo conduce SuperLiga. Rapid și U Craiova suflă în ceafa „câinilor”

Pe lângă estimările statistice, clasamentul SuperLigii confirmă forma bună a lui Dinamo. Echipa lui Nuno Campos este lider în clasament, cu 29 de puncte. Roș-albii sunt urmați de Rapid, care are 27 de puncte. Podiumul e completat de Universitatea Craiova, cu 26 de puncte. Etapa a 13-a din sezonul regulat se anunță una extrem de interesantă pentru principalele favorite la titlu.

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Dinamo se va deplasa pe terenul lui CFR Cluj, duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00. Capul de afiș al rundei va fi derby-ul FCSB – Rapid, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. În schimb, campioana en-titre va avea un meci ceva mai facil, pe hârtie. Sepsi – Universitatea Craiova se joacă luni, 26 octombrie, de la ora 20:00.