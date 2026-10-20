Sport

Dezastru pentru FCSB: doar 1% șanse să câștige campionatul! Supercomputerul a ales marea favorită la titlu după etapa 12 din SuperLiga

Cristian Măciucă
20.10.2026 | 09:44
Dezastru pentru FCSB doar 1 sanse sa castige campionatul Supercomputerul a ales marea favorita la titlu dupa etapa 12 din SuperLiga
SPECIAL FANATIK
Dezastru pentru FCSB: doar 1% șanse să câștige campionatul! Supercomputerul a ales marea favorită la titlu după etapa 12 din SuperLiga. FOTO: Colaj Fanatik
Se încinge lupta la titlu după etapa a 12-a din SuperLiga. FCSB a ajuns într-o situație extrem de complicată și e creditată cu doar 1% șanse la trofeu. În schimb, Dinamo și Universitatea Craiova domină calculele specialiștilor
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Etapa a 12-a din SuperLiga a adus noi modificări în privința șanselor la titlu. Deși a reușit să câștige pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1, FCSB rămâne departe de primele poziții ale clasamentului, iar estimările Supercomputerului nu sunt deloc încurajatoare pentru echipa lui Reghecampf.

FCSB, doar 1% șanse să câștige titlul! Supercomputerul nu le dă speranțe roș-albaștrilor

Conform celor mai recente calcule ale specialiștilor de la Football Meets Data, FCSB are șanse minuscule de a deveni campioana României. De partea cealaltă, Dinamo a recuperat teren și a ajuns la egalitate cu Universitatea Craiova în ierarhia favoritelor.

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Chiar dacă a câștigat primele două meciuri cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, situația e una delicată pentru FCSB. Roș-albaștrii au strâns doar 18 puncte după primele 12 etape și ocupă locul 6 în clasament, la nu mai puțin de 11 lungimi în spatele liderului Dinamo. În ciuda ultimei victorii, scor 2-1, pe stadionul lui FC Voluntari, Football Meets Data îi acordă un procent infim FCSB-ului, de numai 1%, pentru câștigarea titlului.

În aceeași situație se află și CFR Cluj. Echipa lui Marius Șumudică a pierdut la Arad, scor 0-1, și e pe locul 9 în SuperLiga, cu 16 puncte. Ardelenii sunt creditați tot cu 1% șanse la titlu, după o scădere de un punct procentual față de precedenta actualizare. În schimb, U Cluj a urcat în calculele specialiștilor. Vicecampioana are 6% șanse să ia titlul, deși procentul a scăzut cu două puncte după remiza înregistrată cu FC Argeș, scor 2-2.

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Dacă FCSB și CFR Cluj sunt tot mai departe de titlu, Dinamo continuă forma de zile mari. Formația pregătită de Nuno Campos a învins-o pe FC Botoșani cu 2-0 și a ajuns să aibă 37% șanse să câștige campionatul. Procentul roș-albilor a crescut cu două puncte față de ultima estimare. Această ascensiune îi aduce pe „câini” la egalitate cu campioana en-titre, care a trecut cu 2-0 de Farul și care, la rândul ei, are 37% șanse la titlu. Rapid completează podiumul favoritelor. Giuleștenii au învins-o pe Corvinul Hunedoara, scor 2-0, iar șansele lor au crescut cu un punct procentual, până la 17%.

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Pe lângă estimările statistice, clasamentul SuperLigii confirmă forma bună a lui Dinamo. Echipa lui Nuno Campos este lider în clasament, cu 29 de puncte. Roș-albii sunt urmați de Rapid, care are 27 de puncte. Podiumul e completat de Universitatea Craiova, cu 26 de puncte. Etapa a 13-a din sezonul regulat se anunță una extrem de interesantă pentru principalele favorite la titlu.

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Dinamo se va deplasa pe terenul lui CFR Cluj, duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00. Capul de afiș al rundei va fi derby-ul FCSB – Rapid, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. În schimb, campioana en-titre va avea un meci ceva mai facil, pe hârtie. Sepsi – Universitatea Craiova se joacă luni, 26 octombrie, de la ora 20:00.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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