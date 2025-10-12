Probleme pentru FCSB, după România – Austria! Mihai Popescu a ieșit accidentat și ar putea adânci criza campioanei

, a fost una cu nerv, în care tricolorii au dat tot ce au avut mai bun și au depus un efort fizic considerabil.

Mihai Popescu, accidentat în meciul dintre România și Austria! Ce probleme acuză fundașul de la FCSB

Minutul 70 a fost unul fatidic pentru jucătorul celor de la FCSB, Mihai Popescu, fundaș central pe s-a bazat din startul partidei. Acesta a avut un duel, în margine, cu un adversar, în urma căruia a intrat prin alunecare pentru a-l bloca pe acesta. Intrarea a fost una care i-a adus probleme românului, cel care a făcut imediat semn că nu mai poate continua partida.

Medicii au intervenit imediat și din primele imagini se pare că problemele lui Mihai Popescu ar fi la genunchiul piciorului stâng. De altfel, din imaginile surprinse de reporterii FANATIK, se vede clar cum fotbalistului i s-a pus o pungă cu gheață în zona genunchiului stâng. După fluierul de final al partidei, toți coechipierii au mers la fundașul central pentru a-l consola și pentru a vedea care este starea sa. Îngrijorarea ar fi cuvântul de ordine pentru tricolori cu privire la starea jucătorului de la FCSB.

FCSB, probleme de lot în zona defensivă. Ce variante are campioana României

Mihai Popescu a fost criticat des de Gigi Becali în acest start de sezon, după ce evoluțiile sale nu au fost la nivelul așteptat. Patronul FCSB chiar nu l-a băgat în anumite partide și spune că preferă să-l aibă pregătit pentru meciurile decisive pe care echipa sa le joacă în acest sezon, în campionat și cupele europene. Roș-albaștrii urmează să aibă mari bătăi de cap acum în alegerea primului 11 dacă accidentarea lui Popescu se dovedește a fi gravă.

Joyskim Dawa nu este încă pregătit să revină pe gazon, Ngezana a avut și el probleme medicale și a fost absent în ultimul timp. Daniel Graovac ar fi singurul fundaș central veritabil pe care Elias Charalambous îl are apt sută la sută pentru următorul meci, cel contra lui Metaloglobus, în SuperLiga.