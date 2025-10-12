Sport

Probleme pentru FCSB, după România – Austria! Mihai Popescu a ieșit accidentat și ar putea adânci criza campioanei

Partida dintre România și Austria, din preliminariile Cupei Mondiale, a adus o accidentare pentru fundașul central al celor de la FCSB, Mihai Popescu.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici, Mihai Alecu
12.10.2025 | 23:28
Probleme pentru FCSB dupa Romania Austria Mihai Popescu a iesit accidentat si ar putea adanci criza campioanei
ULTIMA ORĂ
Probleme pentru FCSB, după accidentarea lui Mihai Popescu din meciul România - Austria

Confruntarea de pe Arena Națională, dintre România și Austria, a fost una cu nerv, în care tricolorii au dat tot ce au avut mai bun și au depus un efort fizic considerabil.

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu, accidentat în meciul dintre România și Austria! Ce probleme acuză fundașul de la FCSB

Minutul 70 a fost unul fatidic pentru jucătorul celor de la FCSB, Mihai Popescu, fundaș central pe care Mircea Lucescu s-a bazat din startul partidei. Acesta a avut un duel, în margine, cu un adversar, în urma căruia a intrat prin alunecare pentru a-l bloca pe acesta. Intrarea a fost una care i-a adus probleme românului, cel care a făcut imediat semn că nu mai poate continua partida.

Medicii au intervenit imediat și din primele imagini se pare că problemele lui Mihai Popescu ar fi la genunchiul piciorului stâng. De altfel, din imaginile surprinse de reporterii FANATIK, se vede clar cum fotbalistului i s-a pus o pungă cu gheață în zona genunchiului stâng. După fluierul de final al partidei, toți coechipierii au mers la fundașul central pentru a-l consola și pentru a vedea care este starea sa. Îngrijorarea ar fi cuvântul de ordine pentru tricolori cu privire la starea jucătorului de la FCSB.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi Mihai Popescu accidentare România Austria
Mihai Popescu, consolat de Ianis Hagi după accidentarea din România – Austria

FCSB, probleme de lot în zona defensivă. Ce variante are campioana României

Mihai Popescu a fost criticat des de Gigi Becali în acest start de sezon, după ce evoluțiile sale nu au fost la nivelul așteptat. Patronul FCSB chiar nu l-a băgat în anumite partide și spune că preferă să-l aibă pregătit pentru meciurile decisive pe care echipa sa le joacă în acest sezon, în campionat și cupele europene. Roș-albaștrii urmează să aibă mari bătăi de cap acum în alegerea primului 11 dacă accidentarea lui Popescu se dovedește a fi gravă.

Joyskim Dawa nu este încă pregătit să revină pe gazon, Ngezana a avut și el probleme medicale și a fost absent în ultimul timp. Daniel Graovac ar fi singurul fundaș central veritabil pe care Elias Charalambous îl are apt sută la sută pentru următorul meci, cel contra lui Metaloglobus, în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Un suporter a intrat pe teren la bustul gol în România – Austria!...
Fanatik
Un suporter a intrat pe teren la bustul gol în România – Austria! 4 stewarzi nu au reușit să îl imobilizeze. Cum s-a terminat totul
„Tricolorii”, nemulțumiți de arbitraj la România – Austria. Au cerut penalty-uri în ambele...
Fanatik
„Tricolorii”, nemulțumiți de arbitraj la România – Austria. Au cerut penalty-uri în ambele reprize. Dragomir și Mihăilă au protestat vehement, VAR nu a intervenit
Pierdere grea pentru Mircea Lucescu! Un titular a luat galben în România –...
Fanatik
Pierdere grea pentru Mircea Lucescu! Un titular a luat galben în România – Austria și va fi suspendat la decisivul cu Bosnia!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Surpriză! Cei 3 antrenori așteptați în locul lui Mircea Lucescu la națională: 'Nu...
iamsport.ro
Surpriză! Cei 3 antrenori așteptați în locul lui Mircea Lucescu la națională: 'Nu ducem lipsă, stai liniștit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!