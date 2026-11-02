Sport

Dezastru pentru FCSB: fără fundași laterali la meciul cu Corvinul!

Bogdan Mariș
02.11.2026 | 22:18
Dezastru pentru FCSB fara fundasi laterali la meciul cu Corvinul
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Ricardo Pădurariu (19 ani) și Valentin Crețu (37 de ani) vor fi suspendați pentru partida FCSB - Corvinul. FOTO: Sport Pictures
Ambii fundași laterali titulari de la FCSB au primit cartonașe galbene în meciul de la Cluj contra Universității, iar cei doi vor lipsi la partida din următoarea etapă, pe teren propriu împotriva Corvinului.
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Ricardo Pădurariu (19 ani) va rata partida FCSB – Corvinul, deoarece a primit în meciul cu Universitatea Cluj al patrulea cartonaș galben din acest sezon. În aceeași situație se află și Valentin Crețu (37 de ani), care a încasat la rândul său un avertisment luni seară din partea arbitrului Iulian Călin și va fi suspendat pentru următorul joc.

Ricardo Pădurariu și Valentin Crețu vor rata FCSB – Corvinul

Ricardo Pădurariu a văzut cartonașul galben în minutul 71 al partidei dintre Universitatea Cluj și FCSB. Este al patrulea al sezonului pentru tânărul fundaș de bandă, care a mai fost avertizat în jocurile cu FC Argeș, Dinamo și Petrolul. Așadar, acesta va rata meciul pe care FCSB îl va disputa pe 7 noiembrie, de la ora 20:30, contra fostei sale echipe, Corvinul.

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Laurențiu Reghecampf nu se va putea baza nici pe Valentin Crețu, care a primit la rândul său al patrulea cartonaș galben al sezonului în meciul de la Cluj. Principalele alternative pentru cele două benzi ale defensivei sunt Luca Stancu, care ar juca și rolul de fotbalist U21 în absența lui Pădurariu, și Ronny Labonne, jucător care nu a impresionat până acum la FCSB.

O altă posibilitate este ca Risto Radunovic, folosit la mijlocul terenului în ultimele meciuri, să revină pe postul său de bază, cel de fundaș stânga. Ca soluție de jucător U21, antrenorul FCSB-ului ar putea să se bazeze pe Alexandru Stoian, care a avut trei contribuții decisive în ultimele 4 meciuri jucate pentru formația „roș-albastră”.

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FCSB, învinsă de Universitatea Cluj

După 3 victorii consecutive în primele meciuri din mandatul lui Laurențiu Reghecampf, 1-0 cu Oțelul, 2-1 cu FC Voluntari și 4-1 cu Rapid, FCSB a suferit o înfrângere surprinzătorare în Cupa României Betano, fiind învinsă cu 1-0 de divizionara secundă Gloria Bistrița. Al doilea eșec consecutiv a sosit luni seară la Cluj, „roș-albaștrii” cedând cu același scor contra formației pregătite de Cristiano Bergodi. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris în minutul 76 de Jovo Lukic. La finalul rundei, FCSB ocupă locul 7 în clasament, cu 21 de puncte.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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