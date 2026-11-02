Dezastru pentru FCSB: fără fundași laterali la meciul cu Corvinul!

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Ricardo Pădurariu (19 ani) va rata partida FCSB – Corvinul, deoarece a primit în meciul cu Universitatea Cluj al patrulea cartonaș galben din acest sezon. În aceeași situație se află și Valentin Crețu (37 de ani), care a încasat la rândul său un avertisment luni seară din partea arbitrului Iulian Călin și va fi suspendat pentru următorul joc.

Ricardo Pădurariu și Valentin Crețu vor rata FCSB – Corvinul

Ricardo Pădurariu a văzut cartonașul galben în minutul 71 al . Este al patrulea al sezonului pentru tânărul fundaș de bandă, care a mai fost avertizat în jocurile cu FC Argeș, Dinamo și Petrolul. Așadar, acesta va rata meciul pe care FCSB îl va disputa pe 7 noiembrie, de la ora 20:30, contra fostei sale echipe, Corvinul.

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nu se va putea baza nici pe Valentin Crețu, care a primit la rândul său al patrulea cartonaș galben al sezonului în meciul de la Cluj. Principalele alternative pentru cele două benzi ale defensivei sunt Luca Stancu, care ar juca și rolul de fotbalist U21 în absența lui Pădurariu, și Ronny Labonne, jucător care nu a impresionat până acum la FCSB.

O altă posibilitate este ca Risto Radunovic, folosit la mijlocul terenului în ultimele meciuri, să revină pe postul său de bază, cel de fundaș stânga. Ca soluție de jucător U21, antrenorul FCSB-ului ar putea să se bazeze pe Alexandru Stoian, care a avut trei contribuții decisive în ultimele 4 meciuri jucate pentru formația „roș-albastră”.

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FCSB, învinsă de Universitatea Cluj

După 3 victorii consecutive în primele meciuri din mandatul lui Laurențiu Reghecampf, 1-0 cu Oțelul, 2-1 cu FC Voluntari și 4-1 cu Rapid, FCSB a suferit o înfrângere surprinzătorare în Cupa României Betano, fiind învinsă cu 1-0 de divizionara secundă Gloria Bistrița. Al doilea eșec consecutiv a sosit luni seară la Cluj, „roș-albaștrii” cedând cu același scor contra formației pregătite de Cristiano Bergodi. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris în minutul 76 de Jovo Lukic. La finalul rundei, FCSB ocupă locul 7 în clasament, cu 21 de puncte.