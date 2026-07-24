Sport

Dezastru pentru fiul lui Zeljko Kopic după plecarea antrenorului din România

Vito Kopic a rămas liber de contract! Fiul fostului antrenor de la Dinamo a reziliat cu clubul care are patron român
FANATIK
24.07.2026 | 15:28
Dezastru pentru fiul lui Zeljko Kopic dupa plecarea antrenorului din Romania
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Vito Kopic a rămas fără echipă după pleacarea lui Zeljko Kopic din România. Foto: colaj Fanatik.
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Fiul lui Zeljko Kopic traversează o perioadă dificilă în carieră. Vito Kopic, atacant croat în vârstă de 19 ani, a rămas fără echipă după despărțirea de Olympic Charleroi, formație care a retrogradat în a treia ligă din Belgia. În acest moment, fotbalistul este liber de contract și își caută o nouă destinație.

Vito Kopic a rămas liber de contract

Potrivit informațiilor disponibile pe Transfermarkt, Vito Kopic nu mai face parte din lotul formației belgiene Olympic Charleroi. Tânărul atacant și-a încheiat aventura în Belgia la clubul care îl are în acționariat pe românul Claudiu Florică. Cu 16 puncte în 32 de partide, OC Charleroi a terminat pe ultimul loc în a doua ligă belgiană în sezonul 2025/2026.

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Ajuns în Belgia cu speranța de a face pasul către un nivel superior, fiul lui Zeljko Kopic, care activează și într-un alt domeniu, nu a reușit să se impună, iar despărțirea de Olympic Charleroi îl obligă acum să își caute o nouă echipă. Atacant central, Vito Kopic s-a format la academia celor de la Dinamo Zagreb și a mai evoluat pentru NK Rudes U17 și U Cluj U18. Vito Kopic a bifat o singură apariție pentru echipa mare a celor de la Olympic Charleroi, în schimb a marcat 5 goluri în 8 meciuri pentru echipa U21 a belgienilor.

Zeljko Kopic a lăsat o impresie bună în România

Numele lui Zeljko Kopic este bine cunoscut suporterilor lui Dinamo. Tehnicianul croat a pregătit formația din Ștefan cel Mare într-o perioadă complicată și a fost apreciat pentru modul în care a reușit să gestioneze situația echipei, în ciuda dificultăților întâmpinate.

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În vârstă de 48 de ani, Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo la începutul lunii iunie. În continuare, tehnicianul care a dus-o pe Dinamo până în play-off-ul SuperLigii este liber de contract. În cele 113 meciuri pe banca lui Dinamo, Kopic a adunat 44 de victorii, 38 de egaluri și 31 de înfrângeri.

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