Dezastru pentru Florinel Coman în Liga Campionilor Asiei. Ce s-a întâmplat cu jucătorul român la umilința suferită de Al-Gharafa

ADVERTISEMENT

Folosit extrem de puțin de la întoarcerea sa din scurtul periplu avut la Cagliari, Florinel Coman a prins mai puțin de 30 de minute și în meciul pierdut categoric de Al-Gharafa în Liga Campionilor Asiei.

Florinel Coman a jucat o jumătate de repriză pentru Al-Gharafa în Liga Campionilor Asiei

Căzut în dizgrațiile antrenorului portughez Pedro Martins, Florinel Coman a început pe banca de rezerve și partida pe care formația qatareză a pierdut-o categoric în deplasare, scor 0-4, în fața echipei saudite Al Ahli, în etapa a 3-a a Grupei Vest din Liga Campionilor Asiei.

ADVERTISEMENT

Vicecampioana Arabiei Saudite a făcut o primă repriză de vis și a intrat în avantaj la pauză cu 3-0. Scorul a fost deschis de francezul Enzo Millot (32), pentru ca apoi ivorianul Franck Kessie să realizeze dubla (38, 42).

Florinel Coman a fost aruncat în luptă în minutul 67, în locul atacantului spaniol Joselu, dar nu a putut întoarce soarta jocului. Mai mult, Al Ahli a mai înscris o dată până la final prin Saleh Abu Al Shamat (76).

ADVERTISEMENT

Coman, cel mai bun jucător de la Al-Gharafa

În ciuda faptului că a jucat mai puțin de jumătate de oră în întâlnirea de pe stadionul King Abdullah Sports City din Jeddah, Florin Coman a primit cea mai mare notă dintre jucătorii de la Al-Gharafa. Românul a fost notat cu 7.0, în condițiile în care media notelor echipei a fost de 6.2.

ADVERTISEMENT

Cel mai bun fotbalist de pe teren a fost desemnat mijlocașul ivorian Franck Kessie, care a primit nota 8.9. El a fost urmat de coechipierii săi Riyad Mahrez (8.0) și Enzo Millot (7.8).

Florinel Coman vrea să se întoarcă la FCSB

Nemulțumit de statutul pe care îl are la formația din Qatar, Florinel Coman . El chiar a stat de vorbă în acest sens cu Gigi Becali, dar patronul campioanei României i-a transmis să rămână la Al-Gharafa pentru că banii sunt mai importanți decât fotbalul.

ADVERTISEMENT

”Eu i-am dat lui următorul sfat – ‘Banii se fac greu, ai de luat la final 6 milioane! Mai ai și tu 1,5 – 2 milioane, ce ai luat de la mine. Să-ți iei banii, trage din dinți, suferă, dar ia banii pentru familia ta! Lasă fotbalul’. Așa i-am spus lui! El a zis – ‘Da, nea Gigi, dar vreau să joc’. Eu i-am spus atunci – ‘Lasă fotbalul’.

El voia să vină la noi, a fost la mine acasă. I-am zis atunci – ‘Uită-te la mine, în ochii mei! Promite-mi că nu te mai interesează fotbalul, ci banii. Fotbalul trece, dar banii rămân la copilul tău. Îi iubești pe copilul tău și pe nevasta ta? Atunci stai și suferă pentru copilul tău și pentru nevasta ta’. Mi-a spus atunci că așa va face”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

A fost prezent pe Arena Națională la FCSB – Universitatea Craiova

Beneficiind de câteva zile libere la începutul lunii octombrie, Florinel Coman a dat o fugă în țară. Neputând să stea departe de fotbal, el .

Internaționalul român a fost ovaționat la scenă deschisă de fanii ”roș-albaștri” și apoi a mers la lojă și a urmărit partida cu sufletul la gură alături de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.