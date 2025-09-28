Dezastru pentru fotbalistul din Premier League! Și-a dat două autogoluri într-un meci și a egalat un record nedorit

Manchester City a spulberat-o pe Burnley cu 5-1 în duelul disputat în cadrul etapei 6 din Premier League, însă „eroul” formației lui Pep Guardiola a fost fundașul oaspeților, Maxime Esteve. Jucătorul lui Burnley a egalat un record negativ istoric în partida de pe Etihad Stadium.

Dezastru pentru fotbalistul din Premier League

Maxime Esteve a devenit al șaselea fotbalist din istoria care înscrie două autogoluri în aceeași partidă. Fundașul francez de la Burnley și-a trecut în cont această „realizare” în meciul disputat sâmbătă pe terenul celor de la Manchester City, câștigat cu 5-1 de echipa lui Pep Guardiola.

Mai întâi, în minutul 12 al întâlnirii, Doku a trimis un șut spre poartă, portarul Dubravka a respins balonul, iar Esteve, în încercarea de a degaja, a trimis mingea în proprie poartă. Burnley a egalat mai apoi, prin Jaidon Anthony, însă Manchester City a revenit în avantaj după pauză, odată cu reușita lui Matheus Nunes.

În minutul 65, Nunes a trimis o centrare periculoasă în careu, iar Esteve, aflat într-un duel cu Bobb, a înscris un nou autogol. Golgheterul din Premier League, Erling Haaland, a reușit o „dublă” în ultimele minute, stabilind scorul final al partidei, 5-1. City a ajuns la 10 puncte după acest succes și s-a apropiat la cinci lungimi de liderul Liverpool, care a cedat cu 1-2 pe terenul lui Crystal Palace. Rivala „cetățenilor”, .

Cine sunt ceilalți cinci fotbaliști care au înscris două autogoluri într-un meci de Premier League

Primul jucător care a înscris două autogoluri în același meci este și cel mai important nume de pe această listă, Jamie Carragher. Legenda lui Liverpool a făcut acest lucru într-un derby pierdut cu 2-3 pe Anfield împotriva marii rivale Manchester United. Michael Proctor, în Sunderland – Charlton 1-3 (2003) și Jonathan Walters, în Stoke City – Chelsea 0-4 (2013), l-au urmat pe fostul internațional englez.

Ultimele două astfel de „incidente” s-au petrecut recent. În 2022, belgianul Wout Faes marca ambele goluri ale lui Liverpool în succesul obținut de „cormorani” contra lui Leicester City, 2-1, iar Craig Dawson și-a înscris de două ori în propria poartă în disputa pierdută de Wolves cu 0-4 contra lui Everton în aprilie 2024.