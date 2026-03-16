Dezastru pentru fotbalistul din SuperLiga la primul meci cu noul antrenor! Autogol și cartonaș roșu în decurs de 4 minute. Video

FC Botoșani a încheiat sezonul regulat într-o formă teribilă, care a dus și la o modificare pe banca tehnică, Marius Croitoru fiind numit după demiterea lui Leo Grozavu. Fostul lider al SuperLigii a debutat în play-out cu o victorie incredibilă în partida cu Unirea Slobozia, 3-2, însă duelul a fost unul groaznic pentru Mykola Kovtalyuk.
Unirea Slobozia a deschis scorul în minutul 12 al partidei de la Botoșani, prin Denis Yanakov, însă gazdele au egalat mai apoi, după reușita lui Andrei Miron, fază în care a fost implicat și Mykola Kovtalyuk. Din păcate pentru atacantul din Ucraina, următoarele minute aveau să fie de coșmar pentru el și echipa sa.
Mai întâi, acesta și-a deviat balonul în propria poartă după o centrare din lovitură liberă a lui Yanakov, iar oaspeții au revenit în avantaj. Apoi, patru minute mai târziu, Kovtalyuk a văzut cartonașul roșu. Atacantul din Ucraina se afla în careul advers în momentul în care l-a lovit cu cotul pe Espinosa.
„Centralul” Marcel Bîrsan a urmărit faza pe monitorul VAR și a decis să îl elimine direct pe atacantul de 30 de ani. Așadar, Kovtalyuk a făcut o primă impresie groaznică la primul său meci sub comanda lui Marius Croitoru, tehnician care a fost numit săptămâna trecută la FC Botoșani. Cele două faze pot fi urmărite AICI. Deși au evoluat în inferioritate numerică, gazdele au reușit să puncteze de două ori pe final de meci și au obținut un succes nesperat, 3-2.
Mykola Kovtalyuk a semnat cu FC Botoșani în vara anului trecut, după o experiență în țara natală, la Kolos Kovalivka. Atacantul de 30 de ani este un adevărat „globetrotter”, evoluând pentru 11 echipe din 5 țări (Ucraina, Slovacia, Georgia, Coreea de Sud și Kazahstan) înainte de sosirea în SuperLiga României.
Atacantul din Ucraina a reușit să marcheze 5 goluri în cele 23 de partide disputate în toate competițiile pentru FC Botoșani. Acesta a punctat în ambele meciuri disputate în acest sezon contra FCSB-ului, reușind o „dublă” în partida din turul sezonului regulat, câștigată de FC Botoșani cu 3-1 în septembrie.