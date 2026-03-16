Dezastru pentru fotbalistul din SuperLiga la primul meci cu noul antrenor! Autogol și cartonaș roșu în decurs de 4 minute. Video

FC Botoșani a încheiat sezonul regulat într-o formă teribilă, care a dus și la o modificare pe banca tehnică, Marius Croitoru fiind numit după demiterea lui Leo Grozavu. Fostul lider al SuperLigii a debutat în play-out cu o victorie incredibilă în partida cu Unirea Slobozia, 3-2, însă duelul a fost unul groaznic pentru Mykola Kovtalyuk.

Mykola Kovtalyuk, meci de coșmar. Autogol și cartonaș roșu în decurs de 4 minute

Unirea Slobozia a deschis scorul în minutul 12 al partidei de la Botoșani, prin Denis Yanakov, însă gazdele au egalat mai apoi, după reușita lui Andrei Miron, fază în care a fost implicat și Mykola Kovtalyuk. Din păcate pentru atacantul din Ucraina, următoarele minute aveau să fie de coșmar pentru el și echipa sa.

Mai întâi, acesta și-a deviat balonul în propria poartă după o centrare din lovitură liberă a lui Yanakov, iar oaspeții au revenit în avantaj. Apoi, patru minute mai târziu, Kovtalyuk a văzut cartonașul roșu. Atacantul din Ucraina se afla în careul advers în momentul în care l-a lovit cu cotul pe Espinosa.

„Centralul” Marcel Bîrsan a urmărit faza pe monitorul VAR și a decis să îl elimine direct pe atacantul de 30 de ani. Așadar, Kovtalyuk a făcut o primă impresie groaznică la primul său meci sub comanda lui . Cele două faze pot fi urmărite . Deși au evoluat în inferioritate numerică, gazdele au reușit să puncteze de două ori pe final de meci și au obținut un succes nesperat, 3-2.

Cine este Mykola Kovtalyuk

Mykola Kovtalyuk a semnat cu FC Botoșani în vara anului trecut, după o experiență în țara natală, la Kolos Kovalivka. Atacantul de 30 de ani este un adevărat „globetrotter”, evoluând pentru 11 echipe din 5 țări (Ucraina, Slovacia, Georgia, Coreea de Sud și Kazahstan) înainte de sosirea în SuperLiga României.

Atacantul din Ucraina a reușit să marcheze 5 goluri în cele 23 de partide disputate în toate competițiile pentru FC Botoșani. Acesta a punctat în ambele meciuri disputate în acest sezon contra FCSB-ului, .