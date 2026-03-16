Sport

Dezastru pentru fotbalistul din SuperLiga la primul meci cu noul antrenor! Autogol și cartonaș roșu în decurs de 4 minute. Video

Meciul dintre FC Botoșani și Unirea Slobozia a fost unul de coșmar pentru Mykola Kotvalyuk. Atacantul gazdelor și-a trimis balonul în propria poartă, iar apoi a fost eliminat.
Bogdan Mariș
16.03.2026 | 19:04
Dezastru pentru fotbalistul din SuperLiga la primul meci cu noul antrenor Autogol si cartonas rosu in decurs de 4 minute Video
ULTIMA ORĂ
Partida FC Botoșani - Unirea Slobozia a fost una de coșmar pentru Mykola Kovtalyuk. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FC Botoșani a încheiat sezonul regulat într-o formă teribilă, care a dus și la o modificare pe banca tehnică, Marius Croitoru fiind numit după demiterea lui Leo Grozavu. Fostul lider al SuperLigii a debutat în play-out cu o victorie incredibilă în partida cu Unirea Slobozia, 3-2, însă duelul a fost unul groaznic pentru Mykola Kovtalyuk.

Mykola Kovtalyuk, meci de coșmar. Autogol și cartonaș roșu în decurs de 4 minute

Unirea Slobozia a deschis scorul în minutul 12 al partidei de la Botoșani, prin Denis Yanakov, însă gazdele au egalat mai apoi, după reușita lui Andrei Miron, fază în care a fost implicat și Mykola Kovtalyuk. Din păcate pentru atacantul din Ucraina, următoarele minute aveau să fie de coșmar pentru el și echipa sa.

ADVERTISEMENT

Mai întâi, acesta și-a deviat balonul în propria poartă după o centrare din lovitură liberă a lui Yanakov, iar oaspeții au revenit în avantaj. Apoi, patru minute mai târziu, Kovtalyuk a văzut cartonașul roșu. Atacantul din Ucraina se afla în careul advers în momentul în care l-a lovit cu cotul pe Espinosa.

„Centralul” Marcel Bîrsan a urmărit faza pe monitorul VAR și a decis să îl elimine direct pe atacantul de 30 de ani. Așadar, Kovtalyuk a făcut o primă impresie groaznică la primul său meci sub comanda lui Marius Croitoru, tehnician care a fost numit săptămâna trecută la FC Botoșani. Cele două faze pot fi urmărite AICI. Deși au evoluat în inferioritate numerică, gazdele au reușit să puncteze de două ori pe final de meci și au obținut un succes nesperat, 3-2.

ADVERTISEMENT
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor...
Digi24.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

Cine este Mykola Kovtalyuk

Mykola Kovtalyuk a semnat cu FC Botoșani în vara anului trecut, după o experiență în țara natală, la Kolos Kovalivka. Atacantul de 30 de ani este un adevărat „globetrotter”, evoluând pentru 11 echipe din 5 țări (Ucraina, Slovacia, Georgia, Coreea de Sud și Kazahstan) înainte de sosirea în SuperLiga României.

FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii...
Digisport.ro
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
ADVERTISEMENT

Atacantul din Ucraina a reușit să marcheze 5 goluri în cele 23 de partide disputate în toate competițiile pentru FC Botoșani. Acesta a punctat în ambele meciuri disputate în acest sezon contra FCSB-ului, reușind o „dublă” în partida din turul sezonului regulat, câștigată de FC Botoșani cu 3-1 în septembrie.

Play-off SuperLiga, live blog etapa 1. U Cluj – CFR Cluj începe la...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 1. U Cluj – CFR Cluj începe la ora 20:30. Atmosferă fabuloasă înainte de derby. Video
Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. FC Botoșani – Unirea Slobozia 3-2. „Remontada”...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 1. FC Botoșani – Unirea Slobozia 3-2. „Remontada” fabuloasă în zece oameni la primul meci al lui Marius Croitoru! Cum arată clasamentul
Mitică Dragomir a găsit vinovații pentru greșeala lui Istvan Kovacs din Rapid –...
Fanatik
Mitică Dragomir a găsit vinovații pentru greșeala lui Istvan Kovacs din Rapid – Dinamo 3-2. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu,...
iamsport.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu, atunci'. Ce afirmație l-a scos din sărite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!