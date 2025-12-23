Sport

Dezastru pentru fotbalistul român de națională! Echipa lui n-a mai câștigat un punct de trei luni

Situație înfiorătoare pentru atacantul român, care a plecat în această vară de la Universitatea Craiova și a ales cea mai slabă formație din campionat
Catalin Oprea
23.12.2025 | 12:05
Dezastru pentru fotbalistul roman de nationala Echipa lui na mai castigat un punct de trei luni
SPECIAL FANATIK
Andrei Ivan joacă la cea mai slabă echipă din campionatul Greciei FOTO X
Panserraikos are un sezon de coșmar în campionatul Greciei. Echipa la care joacă internaționalul român (17 selecții/un gol), Andrei Ivan, pare deja condamnată la retrogradare. După 15 etape scurse a acumulat doar 5 puncte și e pe ultimul loc în clasament.

Andrei Ivan e pe ultimul loc în Grecia

Fostul jucător al Universității Craiova s-a transferat la echipa din Serres în această vară. Oltenii au renunțat la el, fără pretenții financiare, deși el jucase două meciuri și marcase un gol în primele etape ale actualului sezon.

Mirel Rădoi a avut însă alte planuri în ofensivă, iar Ivan a fost eliberat definitiv. El fusese împrumutat sezonul trecut, în Turcia, la Adanaspor, echipă care a retrogradat din liga secundă în eșalonul al treilea al fotbalului otoman.

Ivan a ales însă din nou prost, transferul la Panserraikos fiind un eșec profesional. Echipa lui n-a mai câștigat un punct de pe 4 octombrie și până la realuarea campionatului grec, în ianuarie, va avea trei luni de secetă totală.

Panserraikos are golaveraj dezastruos: 7-37

Panserraikos are o serie înfiorătoare de nouă meciuri terminate cu eșec, pierzând și aseară, scor 0-2, pe teren propriu, cu Levadiakos, în meciul care a pus capăt anului fotbalistic din Grecia. Ivan a intrat în ultimele 28 de minute și a atins mingea de 14 ori.

Echipa lui are o singură victorie și două egaluri în acest sezon, iar atacantul român a marcat două goluri în 13 meciuri jucate. Panserraikos are un golaveraj dezastruos, cu 37 de goluri primite și doar 7 marcate.

Ivan (28 ani), a cărui cotă a scăzut alarmant în ultimele sezoane, mai are contract cu grecii până în vara anului 2027. Întrucât a jucat deja la două echipe în acest sezon, el nu mai poate evolua și la o a treia, astfel că este nevoit să rămână până la finalul sezonului la Panserraikos.

Rotaru a crezut că-i face un bine lăsându-l să plece de la Craiova

Atunci când a renunțat la Andrei Ivan, patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, era convins că mutarea a fost făcută pentru binele jucătorului. „La un moment dat trebuie să iei deciziile care crezi că sunt bune și pentru persoana cealaltă, nu doar pentru club. El rămâne copilul Craiovei. Noi credem că este o decizie foarte bună și pentru Andrei Ivan.

Are nevoie să schimbe mediul și rutina. Nu l-am dat afară pentru că știam că are ofertă, nu l-am lăsat pe drumuri. Nu a fost cazul de așa ceva. Are nevoie de o nouă provocare, dar va avea mereu loc în ceea ce înseamă familia Universității”, a spus Rotaru la FANATIK Superliga.

