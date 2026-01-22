News

Dezastru pentru Gigi Neţoiu, la ferma de zeci de milioane de euro de la Cetate. „A fost inundată. I-au murit vaci şi oi”

Ferma de la Cetate a lui Gigi Neţoiu, una dintre cele mai moderne din Europa, a fost grav afectată de inundaţii. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce probleme se confruntă fostul candidat la Primăria Capitalei.
Daniel Spătaru
22.01.2026 | 20:22
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Neţoiu s-a confruntat cu probleme uriaşe în acest început de an, la ferma sa de la Cetate Foto: colaj Fanatik
Gigi Neţoiu are pe malul Dunării, la Cetate, cea mai modernă fabrică de vaci Black Angus din Europa. Investiţia de şase milioane de euro şi care se întinde pe 180 de hectare a fost în mare pericol în acest început de an.

„Era gata-gata să-i moară toate animalele”

Dumitru Dragomir a povestit la „Profeţiile lui Mitică” necazul pe care l-a păţit Gigi Neţoiu în urmă cu câteva săptămâni. „Gigi Neţoiu făcuse cea mai a dracului fermă posibilă. Au făcut de aşa natură să o inunde, ca să-i omoare toate oile, caprele, vacile. Acum o lună. E un râu care se varsă în Dunăre. Au spart şi râul a inundat toate alea. Era gata-gata să-i moară toate animalele! O parte au murit, a suferit săracul”, a dezvăluit Mitică Dragomir.

La Black Angus Danubius totul este computerizat, dar întreaga fermă a rămas fără curent, după ce mai mult de jumătate din suprafaţa ei a fost inundată. „A inundat râul toată lunca aia a Dunării. Gigi Neţoiu pierdut bani mulţi şi nici subvenţiile nu le-a luat”, a mai spus fostul şef al LPF.

Dragomir: „În România este un deranj ce nu s-a pomenit”

În continuare, Dumitru Dragomir a scos în evidenţă dificultăţile cu care se confruntă agricultorii din România, care trebuie să plătească taxe mari la stat, sunt înglodaţi în datorii, dar guvernul întârzie chiar şi şase-şapte luni să le plătească subventiile.

„În România este un deranj ce nu s-a pomenit! De exemplu, am făcut eu acum 3.000 de tone de grâu. Ţi l-am vândut ţie. TVA-ul, imediat, l-am dat la Ministerul Agriculturii, deci la stat. După şase luni de zile nu-ţi mai dă TVA-ul înapoi, că n-au bani, statul n-are bani.

Eu am luat împrumut bancar, dacă nu plătesc, pierd toată producţia aproape gratis. E o nenorocire!”, a mai afirmat Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Daniel Spătaru
