Sport

Dezastru pentru Gică Hagi! Drăgușin nu e singura pierdere grea: încă un titular e OUT cu Suedia

România a fost depășită fără drept de apel în prima jumătate de oră a meciului din Polonia. Pe lângă Drăgușin, eliminat, Virgil Ghiță a primit și el cartonaș galben și va sta în tribună cu Suedia.
Flaviu Popa
02.10.2026 | 22:34
Dezastru pentru Gica Hagi Dragusin nu e singura pierdere grea inca un titular e OUT cu Suedia
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Radu Drăgușin a fost eliminat cu Polonia. FOTO Mihai Antonio Vasile/ FANATIK
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Gheorghe Hagi este adeptul experimentelor în ultima perioadă, însă pentru meciul următor dintre România și Suedia de la București, selecționerul nu se va baza din start pe fundașii Radu Drăgușin și Virgil Ghiță.

Radu Drăgușin și Virgil Ghiță vor sta în tribună în meciul cu Suedia, din cauza actelor de indisciplină

Dacă fundașul Fiorentinei a fost eliminat în minutul 22, după ce a provocat penalty, Ghiță a văzut cartonaș galben în minutul 36 și va rata automat următorul meci. Senzația generală e că atât în cazul lui Drăgușin, cât și galbenul dat lui Ghiță, arbitrul Urs Schnyder a luat mult prea ușor deciziile împotriva jucătorilor români.

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Într-o reacție exclusivă pentru FANATIK, fostul arbitru Cristian Balaj a desființat deciziile luate de arbitrul elvețian. „Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului.

Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact. Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge, este inacceptabil! Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine.

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I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez. Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea”, a declarat fostul mare arbitru, în exclusivitate pentru FANATIK.

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România așteaptă meciul cu Suedia fără Drăgușin și Ghiță, iar selecționerul Gheorghe Hagi are mari bătăi de cap

La pauză, România este condusă cu 0-1 după golul înscris de Lewandowski din penalty-ul acordat mult prea ușor de arbitrul elvețian. România – Suedia se va disputa luni, 5 octombrie, de la ora 21:45. România nu mai are de ales și trebuie să atace chiar și în 10 oameni pentru a salva ce mai poate fi salvat din această campanie din Nations League.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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