Dezastru pentru Hamilton! Bornă negativă nemaiîntâlnită în carieră în calificările din Las Vegas

își caută gloria de altă dată, însă momentan este departe de acele vremuri în care câștiga titlu după titlu în Formula 1.

Dezastru pentru Lewis Hamilton în calificările din Las Vegas

Marele Premiu din Las Vegas a început cum nu se putea mai prost pentru Lewis Hamilton, care a înregistrat cel mai prost rezultat din cariera sa, când vorbim de calificări. Sportivul britanic a terminat pe ultimul loc în calificări din cauza mai multor probleme întâmpinate cauzate de vremea neprielnică: a avut un con blocat în partea frontală a mașinii, ultimul tur rapid nu l-a putut finaliza din cauza unui steag galben și nici adaptarea la condițiile meteo nu a fost cea mai bună.

Astfel, Hamilton a terminat pe ultima poziție și a fost nevoit să-l vadă pe cum încheie calificările cu cel mai bun timp, 1:47.934. Pe locul 2 a terminat rivalul englezului, Max Verstappen, în timp ce podiumul din calificări a fost completat de Carlos Sainz. Speranța lui Hamilton de a urca între primii 5 în clasamentul piloților s-a diminuat, cel mai probabil, după sesiunea de calificări din Las Vegas.

Hamilton a fost și amendat pentru că a depășit viteza regulamentară în zona boxelor cu 0,1 km/h. Acesta va fi nevoit să plătească o penalitate de 100 de euro. Pilotul fost surprins circulând cu 80.1 km/h, peste limita de 80 km/h stabilită pentru pit lane.

Cum arată clasamentul piloților din Formula 1

L. Norris, 390 puncte O. Piastri, 366 puncte M. Verstappen, 341 puncte G. Russell, 276 puncte C. Leclerc, 214 puncte L. Hamilton, 148 puncte A. Antonelli, 122 puncte A. Albon, 73 puncte N. Hulkenberg, 43 puncte I. Hadjar, 43 puncte

Problemele se repetă pentru Lewis Hamilton

În calificările din Ungaria, Lewis Hamilton a fost din nou lipsit de formă și a terminat pe locul 12 a doua sesiune. Pilotul nu s-a ferit de cuvinte și a avut o declarație de-a dreptul șocantă, în care spunea că nu este capabil și că echipa sa, Ferrari, nu are nicio vină pentru rezultatele proaste pe care el le obține. De altfel, cursa propriu zisă a terminat-o tot pe locul 4.

„Sunt inutil, nu e vina echipei. Ce lipsește? Nu știu, chiar nu știu. Mă întreb și eu asta. Nu am răspunsuri. Poate că trebuie să schimbăm pilotul, pentru că se pare că este posibil să ducem această mașină în pole position”, a adăugat Hamilton, conform Sky Sport UK.