Sport

Dezastru pentru Ianis Hagi! A intrat pe teren la 0-1 și a urmat măcelul!

Gabriel-Alexandru Ioniță
02.11.2026 | 20:56
Dezastru pentru Ianis Hagi A intrat pe teren la 01 si a urmat macelul
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Dezastru pentru Ianis Hagi în Turcia. Foto: Profimedia
Dezastru pentru Ianis Hagi în Turcia! A intrat pe teren la Alanyaspor când scorul era 1-0 pentru adversari, iar imediat a început „masacrul”! Cât s-a terminat meciul
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Ianis Hagi (28 de ani) a început pe banca de rezerve meciul Genclerbirligi – Alanyaspor din cadrul etapei cu numărul 10 din Superliga Turciei. Internaționalul român a fost introdus pe teren în minutul 55, la scorul de 1-0 pentru adversari. Imediat după, mai exact în minutul 59, gazdele au marcat pentru 2-0.

Ianis Hagi a intrat pe teren și a urmat un „măcel” pentru Alanyaspor

Iar asta nu a fost tot. Genclerbirligi a mai înscris de trei ori până la finalul partidei, în minutele 66, 68 și 78. Astfel, scor final Genclerbirligi – Alanyaspor 5-0, cu 4 goluri primite de oaspeți de la momentul intrării lui Ianis Hagi pe teren. În mod evident, mijlocașul ofensiv român nu a reușit nimic notabil în acest meci, respectiv gol sau pasă decisivă.

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La final, fiul selecționerului Gică Hagi a primit în analiza Flashscore doar nota 5.9 pentru prestația lui din minutele jucate luni seară. De asemenea, în viziunea celor de la Sofascore, Ianis Hagi a primit nota 6.1. Așadar, mijlocașul ofensiv rămâne și după această etapă fără gol marcat în acest sezon și cu doar o pasă decisivă furnizată.

Îl mai cheamă Gică Hagi pe Ianis Hagi la națională?

În acest context, este de așteptat în principiu ca pe umerii lui Gică Hagi să apese din nou o presiune destul de mare vizavi de decizia privitoare la convocarea sau neconvocarea fiului său pentru următoarea acțiune a echipei naționale, reprezentată de dubla cu Polonia și Bosnia, ultimele meciuri din grupa de Liga Națiunilor, de la jumătatea acestei luni.

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Așadar, se apropie momentul când selecționerul trebuie să anunțe lotul pentru aceste partide și este deci interesant de urmărit dacă „Regele” va alege și de această dată să îl convoace pe Ianis Hagi, în ciuda evoluțiilor sale în principiu modeste din Turcia. Data trecută, Gică Hagi s-a bazat din plin pe fiul său, motiv pentru care a fost aspru criticat pe alocuri în spațiul public.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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