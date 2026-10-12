Dezastru pentru Ianis Stoica după ce a fost cerut insistent la națională! Și-a îngropat echipa. Video

Cu Ianis Stoica (23 de ani) titular, Estrela Amadora a pierdut pe terenul celor de la Arouca, scor 0-1, într-un duel al rundei cu numărul #8 din campionatul portughez. Fotbalistul român a avut câteva ocazii imense de a marca, inclusiv o lovitură de la 11 metri, și de a salva cel puțin un punct pentru echipa sa, însă acesta nu a izbutit să puncteze, trimițând în transversală de la punctul cu var și irosind o altă șansă importantă. El a părăsit terenul în minutul 61.
Partida de pe Estadio Municipal a început cum nu se putea mai rău pentru Ianis Stoica și colegii săi, oaspeții reușind să deblocheze tabela după numai cinci minute de la fluierul de start al arbitrului. Cel care a punctat a fost spaniolul Ivan Barbero, după o pasă primită de la Nais Djouahra. Chiar și așa, oaspeții puteau intra la cabine cel puțin cu un rezultat de egalitate, însă Ianis Stoica a ratat două ocazii imense.
Prima șansă importantă a venit în minutul 19, atunci când fotbalistul român a fost lansat excelent în careul advers, dar finalizarea sa dintr-o poziție de unu contra unu cu portarul a fost una defectuoasă. Ulterior, chiar înainte de pauză, mai exact în cel de-al doilea minut suplimentar al primului act, Estrela a beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Același Ianis Stoica a fost cel care și-a asumat responsabilitatea de la punctul cu var, însă șutul său în forță a lovit bara transversală.
Estrela Amadora, Jogada, I. Stoica, 49m
Estrela: Grande penalidade desperdiçada por I. Stoica.
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— VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) October 11, 2026
În ciuda ratărilor pe care le-a avut în meciul de duminică seară, fostul fotbalist de la FCSB traversează o perioadă bună în Portugalia. În actuala stagiune, acesta a fost titular în toate cele opt meciuri disputate de Estrela în prima ligă internă, reușind să înscrie de patru ori și să ofere două „assist”-uri, statistici care îl clasează pe primul loc în topul marcatorilor, respectiv pe poziția a 3-a în ceea ce privește pasatorii decisivi ai echipei.
Chiar și așa, Gică Hagi nu l-a convocat pe Stoica pentru primele patru meciuri ale echipei naționale a României din Liga Națiunilor, partide în care „tricolorii” au cedat de fiecare dată, motiv pentru care selecționerul a fost aspru criticat, mai ales că el nu a prins lotul nici măcar după accidentarea lui Denis Drăguș. În prezent, cota de piață a lui Ianis Stoica este de 4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.