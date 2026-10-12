Dezastru pentru Ianis Stoica după ce a fost cerut insistent la națională! Și-a îngropat echipa. Video

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Cu Ianis Stoica (23 de ani) titular, Estrela Amadora a pierdut pe terenul celor de la Arouca, scor 0-1, într-un duel al rundei cu numărul #8 din campionatul portughez. Fotbalistul român a avut câteva ocazii imense de a marca, inclusiv o lovitură de la 11 metri, și de a salva cel puțin un punct pentru echipa sa, însă acesta nu a izbutit să puncteze, trimițând în transversală de la punctul cu var și irosind o altă șansă importantă. El a părăsit terenul în minutul 61.

Ianis Stoica, penalty ratat în Arouca – Estrela Amadora 1-0!

Partida de pe Estadio Municipal a început cum nu se putea mai rău pentru și colegii săi, oaspeții reușind să deblocheze tabela după numai cinci minute de la fluierul de start al arbitrului. Cel care a punctat a fost spaniolul Ivan Barbero, după o pasă primită de la Nais Djouahra. Chiar și așa, oaspeții puteau intra la cabine cel puțin cu un rezultat de egalitate, însă Ianis Stoica a ratat două ocazii imense.

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Prima șansă importantă a venit în minutul 19, atunci când fotbalistul român a fost lansat excelent în careul advers, dar finalizarea sa dintr-o poziție de unu contra unu cu portarul a fost una defectuoasă. Ulterior, chiar înainte de pauză, mai exact în cel de-al doilea minut suplimentar al primului act, Estrela a beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Același Ianis Stoica a fost cel care și-a asumat responsabilitatea de la punctul cu var, însă șutul său în forță a lovit bara transversală.

Estrela Amadora, Jogada, I. Stoica, 49m Estrela: Grande penalidade desperdiçada por I. Stoica.

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Gică Hagi a fost aspru criticat pentru absența lui Ianis Stoica la meciurile din Liga Națiunilor!

În ciuda ratărilor pe care le-a avut în meciul de duminică seară, fostul fotbalist de la FCSB traversează o perioadă bună în Portugalia. În actuala stagiune, acesta a fost titular în toate cele opt meciuri disputate de Estrela în prima ligă internă, reușind să înscrie de patru ori și să ofere două „assist”-uri, statistici care îl clasează pe primul loc în topul marcatorilor, respectiv pe poziția a 3-a în ceea ce privește pasatorii decisivi ai echipei.

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Chiar și așa, Gică Hagi nu l-a convocat pe Stoica pentru primele patru meciuri ale echipei naționale a României din Liga Națiunilor, partide în care „tricolorii” au cedat de fiecare dată, motiv pentru care , mai ales că el nu a prins lotul nici măcar după accidentarea lui Denis Drăguș. În prezent, cota de piață a lui Ianis Stoica este de 4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.