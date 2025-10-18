Sport

Dezastru pentru Ianis Stoica! Echipa atacantului român s-a făcut de râs într-un mod uluitor și a părăsit Cupa Portugaliei

Estrela Amadora, echipa lui Ianis Stoica, a părăsit Cupa Portugaliei după ce a suferit un eșec uluitor. Formația care a eliminat gruparea atacantului român evoluează la un nivel incredibil de scăzut.
Bogdan Mariș
18.10.2025 | 20:53
Ianis Stoica s-a aflat pe teren într-un eșec incredibil suferit de Estrela Amadora. FOTO: Estrela Amadora (X)

Titularizat de antrenorul Joao Nuno pentru partida pe care Estrela Amadora a disputat-o pe terenul celor de la Alpendorada în Cupa Portugaliei, Ianis Stoica nu a reușit să își salveze echipa de la un eșec umilitor. Gazdele, care evoluează în Campeonato de Portugal, divizia a patra, s-au impus cu 3-1 și au avansat în 16-imi.

Dezastru pentru Ianis Stoica! Echipa românului, învinsă de o formație din Liga 4

Estrela Amadora a reușit să deschidă scorul în minutul 6 al meciului, când Rodrigo Pinho a transformat o lovitură de la 11 metri acordată pentru un fault comis de Zuzarte asupra lui Jorge Meireles. Avantajul a rezistat până în minutul 43, când Pauleta a reușit să egaleze pentru gazde.

În partea secundă, Pauleta a realizat „dubla”, iar scorul final a fost stabilit încă din minutul 69 de Mario Borges, fiul lui Rui Borges, antrenorul principal al lui Sporting Lisabona. Așadar, gruparea din Liga 4 a reușit să obțină calificarea în faza șaisprezecimilor, unde va întâlni învingătoarea din disputa Anca – Casa Pia, iar formația lui Ianis Stoica a părăsit rușinos competiția.

Ce urmează pentru Estrela și Ianis Stoica

După eliminarea din Cupa Portugaliei, Estrela se va putea concentra exclusiv pe parcursul din prima divizie portugheză. După primele opt etape, formația lui Ianis Stoica ocupă locul 15, primul deasupra „zonei roșii”, cu doar 7 puncte acumulate. Unicul succes din acest sezon a sosit pe 27 septembrie, 3-0 cu AFS.

În următoarele săptămâni, Estrela Amadora va întâlni doar grupări din a doua jumătate a clasamentului, așadar echipa lui Ianis Stoica va avea oportunitatea de a strânge puncte pentru a se îndepărta de zona periculoasă. Rio Ave, pe teren propriu, Casa Pia, în deplasare, și Nacional, tot „acasă”, vor fi adversarii celor de la Estrela până la pauza internațională din noiembrie.

Ce realizări a avut Ianis Stoica în Portugalia

Achiziționat cu 1.3 milioane de euro în această vară de Estrela Amadora, Ianis Stoica a reușit să marcheze la primul meci oficial disputat în tricoul noii echipe, 1-1 cu Estoril în campionat. Apoi, fostul internațional de tineret nu a avut vreo contribuție decisivă în următoarele 5 etape.

Al doilea gol al său pentru Estrela a sosit pe 27 septembrie, în prima victorie a echipei din acest sezon, 3-0 pe teren propriu cu AFS. Cotat la 2 milioane de euro de transfermarkt, Ianis Stoica este cel mai valoros fotbalist din lotul celor de la Estrela.

