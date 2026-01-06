Dezastru pentru internaționalul român! Noul antrenor l-a exclus din lot, iar acum trebuie să-și caute echipă

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a început anul cu stângul, asta după ce a aflat că este pe lista de 7 jucători pe care antrenorul lui Eyupspor nu-i mai vrea la echipă și i-a exclus din lot.

Denis Drăguș, exclus din lotul lui Eyupspor

Internaționalul român a semnat în vară cu Eyupspor, însă nu a reușit să se impună la gruparea turcă și pare că viitorul său a fost pecetluit după ce antrenorul, Atila Gerin, l-a exclus din lot pe fotbalistul crescut la Academia Hagi, notează . De altfel, acesta abia a semnat cu Eyupspor și e decis să facă ordine în echipă și să scape de jucătorii pe care îi consideră că nu pot să-l ajute.

ADVERTISEMENT

Pentru Denis Drăguș o salvare ar putea să vină , cel cu care a mai colaborat în trecut și care nu s-a ferit niciodată în a se declara un fan al fotbalistului. Tehnicianul român tocmai a semnat cu Al-Okhdood, din Arabia Saudită, și caută întăriri pentru noua sa formație. De asemenea, .

Drăguș nu va putea să ajute naționala în meciul cu Turcia

Vestea excluderii din lot pentru Denis Drăguș vine la câteva săptămâni după ce a aflat că o să lipsească de la meciul de baraj pe care România urmează să-l joace în Turcia, în luna martie. , iar asta i-a adus o suspendare de două partide.

ADVERTISEMENT

Primul meci în care nu a jucat a fost cel cu San Marino, de la Ploiești, iar al doilea ar urma să fie duelul cu Turcia. Totuși, acesta ar putea să revină, în cazul unei victorii a tricolorilor, pentru finala barajului, care va fi cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în luna martie.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Denis Drăguș

Denis Drăguș a fost împrumutat în vară de către Trabzonspor la Eyupspor, iar acum, după ultimele evenimente, acesta ar putea să se întoarcă la echipa de care aparține, asta chiar dacă înțelegerea era valabilă până în vară.

Atacantul ar putea să fie din nou împrumutat sau poate chiar să rămână să se lupte pentru locul său la Trabzonspor, iar totul se va decide în această lună. La Eyupspor, Drăguș nu a fost deloc în apele sale și a jucat în 12 meciuri, fără a reuși însă să marcheze sau să paseze decisiv.