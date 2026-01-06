Sport

Dezastru pentru internaționalul român! Noul antrenor l-a exclus din lot, iar acum trebuie să-și caute echipă

Internaționalul român a fost exclus din lotul formației sale, iar în perioada următoare acesta ar urma să fie nevoit să-și caute o nouă echipă pentru a nu sta pe bară.
Mihai Alecu
06.01.2026 | 12:20
Dezastru pentru internationalul roman Noul antrenor la exclus din lot iar acum trebuie sasi caute echipa
ULTIMA ORĂ
Probleme mari pentru Drăguș, care este nevoit să-și caute echipă
ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a început anul cu stângul, asta după ce a aflat că este pe lista de 7 jucători pe care antrenorul lui Eyupspor nu-i mai vrea la echipă și i-a exclus din lot.

Denis Drăguș, exclus din lotul lui Eyupspor

Internaționalul român a semnat în vară cu Eyupspor, însă nu a reușit să se impună la gruparea turcă și pare că viitorul său a fost pecetluit după ce antrenorul, Atila Gerin, l-a exclus din lot pe fotbalistul crescut la Academia Hagi, notează presa din Turcia. De altfel, acesta abia a semnat cu Eyupspor și e decis să facă ordine în echipă și să scape de jucătorii pe care îi consideră că nu pot să-l ajute.

ADVERTISEMENT

Pentru Denis Drăguș o salvare ar putea să vină chiar de la Marius Șumudică, cel cu care a mai colaborat în trecut și care nu s-a ferit niciodată în a se declara un fan al fotbalistului. Tehnicianul român tocmai a semnat cu Al-Okhdood, din Arabia Saudită, și caută întăriri pentru noua sa formație. De asemenea, Drăguș a avut numeroase probleme în Turcia.

Drăguș nu va putea să ajute naționala în meciul cu Turcia

Vestea excluderii din lot pentru Denis Drăguș vine la câteva săptămâni după ce a aflat că o să lipsească de la meciul de baraj pe care România urmează să-l joace în Turcia, în luna martie. Atacantul a luat direct cartonașul roșu în confruntarea cu Bosnia, iar asta i-a adus o suspendare de două partide.

ADVERTISEMENT
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă....
Digi24.ro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină

Primul meci în care nu a jucat a fost cel cu San Marino, de la Ploiești, iar al doilea ar urma să fie duelul cu Turcia. Totuși, acesta ar putea să revină, în cazul unei victorii a tricolorilor, pentru finala barajului, care va fi cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în luna martie.

ADVERTISEMENT
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis:
Digisport.ro
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"

Ce se întâmplă cu Denis Drăguș

Denis Drăguș a fost împrumutat în vară de către Trabzonspor la Eyupspor, iar acum, după ultimele evenimente, acesta ar putea să se întoarcă la echipa de care aparține, asta chiar dacă înțelegerea era valabilă până în vară.

Atacantul ar putea să fie din nou împrumutat sau poate chiar să rămână să se lupte pentru locul său la Trabzonspor, iar totul se va decide în această lună. La Eyupspor, Drăguș nu a fost deloc în apele sale și a jucat în 12 meciuri, fără a reuși însă să marcheze sau să paseze decisiv.

ADVERTISEMENT
Moment special la antrenamentul Rapidului! Cum și-au amintit Dobre și Manea de Risto...
Fanatik
Moment special la antrenamentul Rapidului! Cum și-au amintit Dobre și Manea de Risto Radunovic. Video
Surpriză de proporții! Antrenorul și-a luat adio de la fosta echipă la conferință...
Fanatik
Surpriză de proporții! Antrenorul și-a luat adio de la fosta echipă la conferință și a anunțat că va prelua Chelsea: „E ceva ce nu pot refuza”
Costel Gâlcă i-a făcut „botezul” lui Daniel Paraschiv! Ce l-a nemulțumit pe antrenor...
Fanatik
Costel Gâlcă i-a făcut „botezul” lui Daniel Paraschiv! Ce l-a nemulțumit pe antrenor la noul transfer al Rapidului. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scene neverosimile la Digi Sport! Gigi Becali a izbucnit la adresa lui Radu...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Digi Sport! Gigi Becali a izbucnit la adresa lui Radu Banciu în direct: 'Om nebun!'. Ce i-au răspuns cei prezenți în platou
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!