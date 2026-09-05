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Un nou meci, un nou moment dureros pentru fanii lui dinamoviști. CS Dinamo a jucat sâmbătă, 5 septembrie, în deplasare cu Unirea Slobozia în cadrul etapei a 6-a din Liga 2. Ialomițenii i-au aplicat echipei lui Ionuț Chirilă ceea mai dură înfrângere din istorie.

CS Dinamo a bifat sub comanda lui Ionuț Chirilă cea mai rușinoasă înfrângere din istoria clubului

le-a adus față în față pe Unirea Slobozia și CS Dinamo București. Gazdele au deschis scorul prin Ventura (4), care a realizat dubla în minutul 59. Câmpan (19, 25) și Borges (27) aveau grijă ca scorul să fie categoric încă de la pauză. Același Borges deschidea recitalul și în a doua repriză, în minutul 39, pentru ca Necșulescu să mai dea două lovituri pe final (79, 88). S-a terminat 8-0 pentru formația ialomițeană, un scor incredibil chiar și pentru eșalonul secund.

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Dacă în etapa 4, când învingea Chindia, , Ionuț Chirilă a ajuns acum să fie cel care înregistrează cel mai dur eșec din istoria lui Dinamo. Vechiul record negativ fusese stabilit la meciul ȚSKA Sofia – Dinamo 8-1, în CCE (Cupa Campionilor Europeni), pe 17 octombrie 1956. Dinamo a mai suferit eșecuri rușinoase și pe plan intern: U Cluj – Dinamo 5-0 (1998) și Dinamo – FCSB 0-6 (2021).

Alte episoade negre din istoria „alb-roșilor” rămân duelurile cu 17 Nentori Tirana (1986), când erau eliminați rușinos în Cupa Cupelor (0-1 în deplasare și 1-2 pe teren propriu), dar și KSV ÍBV – Dinamo 2-1 (1997), o înfrângere umilitoare în Islanda, în Cupa UEFA, contra unei echipe de amatori.

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Ionuț Chirilă, preocupat mai mult de FCSB decât de echipa lui

Dat afară și reprimit înapoi la echipă, Valentin Crețu i-a atras atenția lui Ionuț Chirilă după episodul scandalos de la FCSB. Chirilă l-a antrenat pe Vali Crețu la Concordia Chiajna în perioada iunie 2013-martie 2014, iar acum a reacționat despre cele întâmplate. „Vali Crețu e cel mai bun jucător de la FCSB, a fost și jucătorul meu.

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FCSB are nevoie de un motivator acum în teren. Motivatorul numărul 1 în teren este Vali Crețu, care se pregătește exemplar la 37 de ani. E precum Zanetti la Inter. Poate fi un om decisiv”, a declarat Ionuț Chirilă, pentru