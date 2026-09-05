Sport

Dezastru pentru Ionuț Chirilă! A bifat cea mai rușinoasă înfrângere din istoria lui Dinamo

Istoria lui Dinamo, pătată cu cel mai rușinos eșec înregistrat vreodată. Echipa lui Ionuț Chirilă, direct în topul rușinilor.
Mihai Dragomir
05.09.2026 | 13:40
Dezastru pentru Ionut Chirila A bifat cea mai rusinoasa infrangere din istoria lui Dinamo
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Cel mai dur eșec al dinamoviștilor a fost înregistrat cu Ionuț Chirilă la timona echipei. Foto: Colaj FANATIK / Facebook AFC Unirea 04 Slobozia.
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Un nou meci, un nou moment dureros pentru fanii lui dinamoviști. CS Dinamo a jucat sâmbătă, 5 septembrie, în deplasare cu Unirea Slobozia în cadrul etapei a 6-a din Liga 2. Ialomițenii i-au aplicat echipei lui Ionuț Chirilă ceea mai dură înfrângere din istorie.

CS Dinamo a bifat sub comanda lui Ionuț Chirilă cea mai rușinoasă înfrângere din istoria clubului

Etapa cu numărul 6 din Liga 2 le-a adus față în față pe Unirea Slobozia și CS Dinamo București. Gazdele au deschis scorul prin Ventura (4), care a realizat dubla în minutul 59. Câmpan (19, 25) și Borges (27) aveau grijă ca scorul să fie categoric încă de la pauză. Același Borges deschidea recitalul și în a doua repriză, în minutul 39, pentru ca Necșulescu să mai dea două lovituri pe final (79, 88). S-a terminat 8-0 pentru formația ialomițeană, un scor incredibil chiar și pentru eșalonul secund.

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Dacă în etapa 4, când învingea Chindia, făcea prima sa victimă, Ionuț Chirilă a ajuns acum să fie cel care înregistrează cel mai dur eșec din istoria lui Dinamo. Vechiul record negativ fusese stabilit la meciul ȚSKA Sofia – Dinamo 8-1, în CCE (Cupa Campionilor Europeni), pe 17 octombrie 1956. Dinamo a mai suferit eșecuri rușinoase și pe plan intern: U Cluj – Dinamo 5-0 (1998) și Dinamo – FCSB 0-6 (2021).

Alte episoade negre din istoria „alb-roșilor” rămân duelurile cu 17 Nentori Tirana (1986), când erau eliminați rușinos în Cupa Cupelor (0-1 în deplasare și 1-2 pe teren propriu), dar și KSV ÍBV – Dinamo 2-1 (1997), o înfrângere umilitoare în Islanda, în Cupa UEFA, contra unei echipe de amatori.

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Ionuț Chirilă, preocupat mai mult de FCSB decât de echipa lui

Dat afară și reprimit înapoi la echipă, Valentin Crețu i-a atras atenția lui Ionuț Chirilă după episodul scandalos de la FCSB. Chirilă l-a antrenat pe Vali Crețu la Concordia Chiajna în perioada iunie 2013-martie 2014, iar acum a reacționat despre cele întâmplate. „Vali Crețu e cel mai bun jucător de la FCSB, a fost și jucătorul meu.

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FCSB are nevoie de un motivator acum în teren. Motivatorul numărul 1 în teren este Vali Crețu, care se pregătește exemplar la 37 de ani. E precum Zanetti la Inter. Poate fi un om decisiv”, a declarat Ionuț Chirilă, pentru Sport.ro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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