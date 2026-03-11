Dezastru pentru Kader Keita! Procurorii cer arestarea pentru jucătorul Rapidului

ADVERTISEMENT

Problemele pentru fotbalistul celor de la Rapid, Kader Keita, nu s-au terminat, asta după ce în urmă cu o săptămână jucătorul a fost implicat într-un accident a cărui vină a purtat-o.

Se cere arestarea lui Kader Keita, jucătorul Rapidului care a dat peste o femeie pe trecerea de pietoni

Mijlocașul ivorian Kader Keita, legitimat la FC Rapid București, a ajuns în fața magistraților după accidentul rutier în care a fost implicat în Capitală. Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, după ce fotbalistul a lovit cu mașina o femeie care traversa pe trecerea de pietoni și ar fi părăsit locul accidentului fără să anunțe autoritățile.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 3 martie, în Sectorul 2 al Bucureștiului, iar victima, o femeie de aproximativ 67 de ani, a fost transportată de urgență la spital cu multiple leziuni. Potrivit anchetatorilor, după producerea accidentului, jucătorul ar fi plecat de la locul impactului și s-ar fi dus la antrenamentul echipei, fără să anunțe inițial incidentul.

ulterior și l-au reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului. Testele pentru alcool și droguri au ieșit negative, însă procurorii au considerat că gravitatea faptelor și starea victimei justifică solicitarea unei măsuri preventive mai severe.

Procurorii au contestat decizia luată inițial de judecători, de control judiciar, emisă pe numele lui Kader Keita

Judecătoria Sectorului 2 a respins însă propunerea de arestare preventivă și a decis ca fotbalistul să fie cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă, Keita trebuie să se prezinte periodic la poliție, nu poate părăsi țara și are nevoie de aprobarea autorităților pentru anumite deplasări.

Decizia nu este definitivă, iar procurorii au contestat-o și astăzi jucătorul formației giuleștene ar putea afla dacă va fi trimis în spatele gratiilor. Alături de acesta, la tribunal a venit și oficialul trupei de lângă Podul Grant, Ionuț Voicu, notează .

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre situația și a anunțat că indiferent de măsurile luate acesta va absenta o perioadă de timp de pe teren, pentru că din punct de vedere psihic nu este în cel mai bun moment și nu-și poate ajuta colegii.