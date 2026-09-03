După săptămâni bune în care a stat fără echipă în urma despărțirii de Dinamo, Zeljko Kopic a revenit pe banca tehnică, preluând-o pe Wieczysta Krakow, din Polonia. La meciul de debut, formația croatului a fost învinsă în derby-ul cu Wisla, iar la câteva zile distanță a dezamăgit și în Cupa Poloniei, de unde a fost eliminată de o echipă din Liga a 3-a.
Joi, 3 septembrie, Wieczysta Krakow, echipa lui Kopic și Florentin Petre, a jucat în Cupa Poloniei împotriva formației din al treilea eșalon valoric polonez, Avia Swidnik. Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru fostul duo de antrenori de la Dinamo, iar veteranul Michal Zuber a deschis scorul încă din minutul 14.
Wieczysta Krakow a egalat până la pauză, prin internaționalul grec Koulouris, atacant cotat la 2,8 milioane de euro. Repriza a doua a fost un adevărat calvar pentru Kopic și Florentin Petre. În minutul 64, Avia Swidnik a trecut din nou în avantaj prin golul lui Remenyuk, iar Falbierski a închis tabela în minutul 85, scorul final fiind 3-1 în favoarea echipei din a treia ligă poloneză. Astfel, Wieczysta Krakow iese rușinos din Cupa Poloniei, iar Zeljko Kopic bifează a doua înfrângere din primele două meciuri pe banca polonezilor.
Deși este vorba despre o nou-promovată în Ekstraklasa, Wieczysta Krakow a făcut transferuri importante în această vară, printre aceastea numărându-se și cel al lui Tobias Christensen, fostul mijlocaș de la Rapid, pentru care echipa lui Kopic a plătit 500.000 de euro. În ciuda acestor eforturi, startul de sezon este mult sub așteptări.
În primele cinci etape de campionat, Wieczysta Krakow a adunat doar trei puncte, care au venit în urma unei victorii cu Piast Gliwice, înainte ca Zeljko Kopic să preia cârma. În acel meci, formația din Cracovia a învins cu 4-3, deși în minutul 87 conducea cu 4-0. Christensen a marcat un hat-trick în acea deplasare și a adus toate punctele formației sale, fiind și singurele de până acum. Momentan, echipa lui Kopic și Florentin Petre se află pe penultimul loc, ultima clasată fiind Rakow, fost adversară a Universității Craiova din sezonul trecut de Conference League.