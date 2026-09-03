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Dezastru pentru Zeljko Kopic și Florentin Petre! Wieczysta Krakow, eliminată din Cupa Poloniei de o formație de Liga a 3-a

Zeljko Kopic și Florentin Petre nu au avut parte de debutul la care s-ar fi așteptat în Polonia! După înfrângerea din campionat, echipa foștilor antrenori de la Dinamo a fost eliminată din cupă de o echipă de Liga a 3-a
Ciprian Păvăleanu
03.09.2026 | 17:28
Dezastru pentru Zeljko Kopic si Florentin Petre Wieczysta Krakow eliminata din Cupa Poloniei de o formatie de Liga a 3a
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Echipa lui Zeljko Kopic a fost eliminată din Cupa Poloniei de o formație din Liga a 3-a. Foto: Sportpictures.eu
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După săptămâni bune în care a stat fără echipă în urma despărțirii de Dinamo, Zeljko Kopic a revenit pe banca tehnică, preluând-o pe Wieczysta Krakow, din Polonia. La meciul de debut, formația croatului a fost învinsă în derby-ul cu Wisla, iar la câteva zile distanță a dezamăgit și în Cupa Poloniei, de unde a fost eliminată de o echipă din Liga a 3-a.

Zeljko Kopic și Florentin Petre, umiliți în Polonia de o echipă de Liga a 3-a

Joi, 3 septembrie, Wieczysta Krakow, echipa lui Kopic și Florentin Petre, a jucat în Cupa Poloniei împotriva formației din al treilea eșalon valoric polonez, Avia Swidnik. Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru fostul duo de antrenori de la Dinamo, iar veteranul Michal Zuber a deschis scorul încă din minutul 14.

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Wieczysta Krakow a egalat până la pauză, prin internaționalul grec Koulouris, atacant cotat la 2,8 milioane de euro. Repriza a doua a fost un adevărat calvar pentru Kopic și Florentin Petre. În minutul 64, Avia Swidnik a trecut din nou în avantaj prin golul lui Remenyuk, iar Falbierski a închis tabela în minutul 85, scorul final fiind 3-1 în favoarea echipei din a treia ligă poloneză. Astfel, Wieczysta Krakow iese rușinos din Cupa Poloniei, iar Zeljko Kopic bifează a doua înfrângere din primele două meciuri pe banca polonezilor.

Misiune dificilă pentru foștii antrenori ai lui Dinamo! Pe ce loc se află Wieczysta Krakow

Deși este vorba despre o nou-promovată în Ekstraklasa, Wieczysta Krakow a făcut transferuri importante în această vară, printre aceastea numărându-se și cel al lui Tobias Christensen, fostul mijlocaș de la Rapid, pentru care echipa lui Kopic a plătit 500.000 de euro. În ciuda acestor eforturi, startul de sezon este mult sub așteptări.

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În primele cinci etape de campionat, Wieczysta Krakow a adunat doar trei puncte, care au venit în urma unei victorii cu Piast Gliwice, înainte ca Zeljko Kopic să preia cârma. În acel meci, formația din Cracovia a învins cu 4-3, deși în minutul 87 conducea cu 4-0. Christensen a marcat un hat-trick în acea deplasare și a adus toate punctele formației sale, fiind și singurele de până acum. Momentan, echipa lui Kopic și Florentin Petre se află pe penultimul loc, ultima clasată fiind Rakow, fost adversară a Universității Craiova din sezonul trecut de Conference League.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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