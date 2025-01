Dezastru pentru Marius Marin! Mijlocașul român, eliminat în minutul 14, după ce a lovit un adversar

Pisa, Sâmbătă seara, gruparea de pe Arena Garibaldi a jucat cu Salernitana în etapa cu numărul 23 din al doilea eșalon al fotbalului din Peninsulă.

Mariu Marin, eliminat în minutul 14 în Pisa – Salernitana

Partida a început cum nu se putea mai rău pentru Pisa. Marius Marin, mijlocașul român, a fost eliminat în minutul 14, după o intrare dură asupra unui adversar. El a avut o intervenție agresivă cu cotul asupra lui Tongya. Inițial, arbitrul nu a considerat că faza necesită cartonașul roșu, însă, după ce a revăzut reluările, l-a trimis pe fotbalistul român la vestiare.

Marius Marin nu va fi disponibil pentru următorul meci, împotriva celor de la Palermo. E posibil ca mijlocașul să primească o suspendare mai dură din partea comisiei de disciplină, având în vedere că faultul său a fost unul grosolan.

Pisa stă foarte bine în Serie B. Echipa românilor este pe locul 2, în spatele celor de la Sassuolo, cu 48 de puncte. Totuși, situația din clasament este una strânsă. Pe locul 3 se află Spezia, cu 45 de puncte. Cele mai bine clasate două echipe promovează automat în Serie A.

Marius Marin: „Simt că e responsabilitatea mea să duc echipa în Serie A”

Mijlocașul român a devenit căpitanul echipei și are statistici foarte bune. Acesta are una dintre cele mai bune medii ale tacklingurilor reușite în Serie B, însă adesea primește cartonașe.

„Aveam 19 ani când am venit aici, simt că e responsabilitatea mea să duc echipa în Serie A. Sper ca în anul 2025 să se întâmple acest lucru.

Nu cred că pot să spun că acest an a fost cel mai bun al meu, pentru că am avut un an cu vreo 45 de meciuri jucate fără nicio accidentare. Dar a fost un an extraordinar. Cea mai mare realizare e că am reușit să aducem din nou suporterii alături de noi. Asta este o mândrie pentru noi.

E o mândrie să îl ai antrenor pe Mister. Dacă nici de la dânsul nu ai ce învăța, nu mai ai nimic de învățat în fotbal. Mi se pare uimitor că am ajuns să lucrez cu domnul Lucescu, după ce, la 12 ani, alergam să facem o poză împreună”, spunea Marius Marin într-un interviu pentru FRF, în luna decembrie.

Alături de românii de la Pisa, Marin, Rus și Moruțan, în Serie A ar putea promova și Horațiu Moldovan, goalkeeperul împrumutat de Atletico Madrid la Sassuolo. Echipa sa e pe primul loc în liga secundă.