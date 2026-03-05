Dezastru pentru Mircea Lucescu: Alex Chipciu ratează barajul Turcia – România! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Alexandru Chipciu (36 de ani) va rata meciul . Accidentarea căpitanului lui U Cluj nu este una gravă, dar el nu se va putea recupera în timp util pentru partida de pe Istanbul, din 26 martie.

Alexandru Chipciu ratează meciul Turcia – România

Mircea Lucescu a primit o veste proastă înaintea meciului cu Turcia din barajul de calificare la CM 2026. și va rata partida de la Istanbul. Duelul decisiv pentru accederea în finala barajului e programat joi, 26 martie, de la ora 19:00.

„Pot să spun că 99% Bancu va fi titular la meciul cu Turcia. Ca o informație de ultima oră, Alex Chipciu va rata convocarea la meciul cu Turcia. Și-a făcut RMN-ul după accidentarea din meciul de Cupă cu Hermannstadt. Are o leziune. 2-3 săptămâni va sta pe bară. Nu e ceva grav, dar 2-3 săptămâni va sta pe bară și nu va fi convocat pentru partida cu Turcia.

Dacă mai era vreun dubiu la un balotaj Bancu – Chipciu, nu mai există acest dubiu. Și eu nu cred că Mircea Lucescu va merge pe mâna lui Opruț la meciul cu Turcia. Așadar, Bancu titular 99% la Istanbul, cu Turcia. Am vorbit cu cei de la U Cluj și mi-au spus că omul (n.r. – Chipciu) lipsește 2-3 săptămâni, ceea ce înseamnă că 100% nu va fi convocat”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Chipciu va fi la Istanbul chiar dacă nu va face parte din lotul lui Mircea Lucescu

Alexandru Chipciu așteaptă cu nerăbdare meciul dintre Turcia și România. Înainte să se accidenteze, , chiar dacă nu ar fi fost convocat de Mircea Lucescu. „Eu asta i-am spus și soției. Chiar dacă nu voi fi convocat, tot vom merge la meci. O energie din asta contează pentru jucători. Noi, românii, avem cumva acest lucru… nu ne cablăm mereu pe energia asta, să fie foarte puternică, dar la această partidă cred că toată lumea va fi în fibrilații înainte de acest meci”, a declarat Alex Chipciu, în exclusivitate pentru FANATIK.

51 de selecții și 6 goluri are Alexandru Chipciu la echipa națională a României

37 de ani va împlini fundașul stânga al lui U Cluj pe 18 mai 2026