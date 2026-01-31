Dezastru pentru Mircea Lucescu! România, oficial fără atacantul numărul 1 în barajul cu Tucia

ADVERTISEMENT

Deși a terminat pe locul 3 în grupa de calificare la Campionatul Mondial, România are în continuare șanse să fie prezentă la turneul final din America. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au două baraje de trecut, însă selecționerul a primit o lovitură grea înainte de primul, cel cu Turcia.

Dezastru pentru Mircea Lucescu! Drăguș, out pentru barajul cu Turcia

România a pierdut în deplasare de la Zenica, scor 3-1 pentru Bosnia, în grupa de calificare la Mondial. Pe lângă înfrângere, Denis Drăguș a văzut cartonașul roșu direct după un fault imprudent, iar UEFA a decis ca atacantul să fie suspendat preț de două etape.

Cum prima etapă a fost deja parcursă, în meciul cu San Marino, Denis Drăguș spera să fie disponibil pentru duelul cu Turcia.

F , cum atacantul nu a avut nicio intenție să-și lovească adversarul la Zenica. Decizia forului mondial a venit, iar aceasta este negativă. În urma acestui lucru,

„Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins. Astfel, din păcate, atacantul nostru nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia – România, meci programat în 26 martie, la Istanbul”, s-a arătat în comunicatul FRF.

Ce variante are Mircea Lucescu în absența lui Denis Drăguș

Jucător de bază în perioada în care Edi Iordănescu a fost selecționer, Denis Drăguș a întâmpinat dificultăți în a se impune constant la echipa națională după preluarea mandatului de către Mircea Lucescu. Fie din cauza lipsei de continuitate la nivel de club, fie din cauza problemelor medicale, atacantul nu a reușit de multe ori să atingă forma optimă și nu a constituit o opțiune sigură pentru selecționer. Totuși, Drăguș a impresionat de la revenirea la Gaziantep și cu siguranță ar fi fost convocat de Mircea Lucescu.

În aceste condiții, cel mai probabil, România se va baza pe atacanții care s-au remarcat în SuperLiga, Daniel Bîrligea (FCSB) și Louis Munteanu (CFR Cluj), proaspăt transferat la DC United. Opțiunile sunt deja reduse, iar o alternativă suplimentară ar putea fi utilizarea lui David Miculescu, de la FCSB, în postura de vârf.