Dezastru pentru Mircea Lucescu! România, oficial fără atacantul numărul 1 în barajul cu Tucia

Deși a terminat pe locul 3 în grupa de calificare la Campionatul Mondial, România are în continuare șanse să fie prezentă la turneul final din America. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au două baraje de trecut, însă selecționerul a primit o lovitură grea înainte de primul, cel cu Turcia.
România a pierdut în deplasare de la Zenica, scor 3-1 pentru Bosnia, în grupa de calificare la Mondial. Pe lângă înfrângere, Denis Drăguș a văzut cartonașul roșu direct după un fault imprudent, iar UEFA a decis ca atacantul să fie suspendat preț de două etape.
Cum prima etapă a fost deja parcursă, în meciul cu San Marino, Denis Drăguș spera să fie disponibil pentru duelul cu Turcia. FANATIK a anunțat în exclusivitate că atacantul riscă să nu fie apt pentru partida cu turcii.
FRF a făcut apel la FIFA pentru ca suspendarea lui Denis Drăguș să fie redusă la un singur meci, cum atacantul nu a avut nicio intenție să-și lovească adversarul la Zenica. Decizia forului mondial a venit, iar aceasta este negativă. În urma acestui lucru, Mircea Lucescu nu se va putea baza pe marcatorul principal.
„Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins. Astfel, din păcate, atacantul nostru nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia – România, meci programat în 26 martie, la Istanbul”, s-a arătat în comunicatul FRF.
Jucător de bază în perioada în care Edi Iordănescu a fost selecționer, Denis Drăguș a întâmpinat dificultăți în a se impune constant la echipa națională după preluarea mandatului de către Mircea Lucescu. Fie din cauza lipsei de continuitate la nivel de club, fie din cauza problemelor medicale, atacantul nu a reușit de multe ori să atingă forma optimă și nu a constituit o opțiune sigură pentru selecționer. Totuși, Drăguș a impresionat de la revenirea la Gaziantep și cu siguranță ar fi fost convocat de Mircea Lucescu.
În aceste condiții, cel mai probabil, România se va baza pe atacanții care s-au remarcat în SuperLiga, Daniel Bîrligea (FCSB) și Louis Munteanu (CFR Cluj), proaspăt transferat la DC United. Opțiunile sunt deja reduse, iar o alternativă suplimentară ar putea fi utilizarea lui David Miculescu, de la FCSB, în postura de vârf.