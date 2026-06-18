Dezastru pentru Mititelu: a pierdut cel mai important proces, la CEDO: „Nu renunț, motivarea mă ajută la celelalte procese de pe rol”. Exclusiv

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Adrian Mititelu este unul dintre cei mai controversați patroni din sportul românesc. În 2011, FRF decidea ca FC Universitatea Craiova să fie exclusă din fotbalul românesc (dezafiliată). În dorința de a-și căuta dreptatea, omul de afaceri a atacat decizia la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Ce decizie a luat forul.

CEDO a dat verdictul în dosarul dezafilierii FC Universitatea Craiova

În anul 2022, Adrian Mititelu a dorit să-și facă dreptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în privința deciziei de excludere a FCU Craiova. Patronul oltenilor a invocat îngrădirea accesului la justiție în spețele care au vizat inclusiv litigiul de muncă cu Victor Pițurcă, de la care a plecat toată această situație.

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Nu mai puțin de 15 ani și jumătate au trecut de la cazul cu excluderea oltenilor de către FRF, la acel moment Mircea Sandu fiind conducătorul fotbalului românesc. Totul a plecat de la un litigiu avut de Adrian Mititelu cu Victor Pițurcă. Până la hotărârea dictată de CEDO, dosarul a cunoscut multiple sentințe contradictorii sau diametral opuse de la o instanță la alta.

Patronul oltenilor urmărea să obțină dreptul de a putea continua procesul cu Federația Română de Fotbal în civil, în România. Adrian Mititelu urmărește să obțină despăgubiri de 240 de milioane de euro din partea FRF, decizia din 2011, după părerea sa, fiind una abuzivă. La patru ani de la apelul făcut, CEDO a declarat inadmisibilă cererea omului de afaceri.

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Deși instanțele din România au transmis că nu sunt competente în speța , . Totuși, prin decizia sa, CEDO a stabilit că speța ține de competența TAS, lucru contestat de omul de afaceri. Patronul oltenilor se aștepta ca hotărârea finală să vină pe linia justiției civile, nu a celei sportive.

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Prima reacție a lui Adrian Mititelu după hotărârea CEDO

FANATIK a primit o primă reacție din partea lui Adrian Mititelu după decizia luată de CEDO în procesul dezafilierii Universității Craiova. Patronul oltenilor s-a arătat dezamăgit de răspunsul primit, acesta sperând la un verdict favorabil din partea Curții Europene pentru Drepturile Omului. În ciuda acestui fapt, Mititelu a anunțat că va continua să își caute dreptatea în instanță.

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„Îmi doream mult să câștig la CEDO, dar motivarea mă ajută pentru că procesele sunt deja pe rol. Eu în 2022 am făcut această acțiune la CEDO pe motiv că instanța națională nu a vrut să mă judece și mi-au spus că trebuie să merg în Elveția. Între timp, eu am acțiuni în civil care sunt pe rol în acest moment.

Eu speram că dacă CEDO îmi admitea și decidea că mi s-a încălcat un drept la apărare, să fac revizuirea deciziei în primul dosar în care am obținut deja o sentință și mergea totul mult mai repede. CEDO mi-a respins, însă spune că nimic nu mă împiedică și că eu am acces la instanțe ordinare, ceea ce eu deja am făcut și am procese pe rol. Așa voi merge pe acțiune separată. Am 90 de zile să fac apel la CEDO, dar deja nu se mai justifică pentru că eu am toate aceste acțiuni pe rolul instanțelor.

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Îmi pare rău, că era altceva și puteam scurta procesele. Deja am termene în octombrie în toate procesele pe fond. Eu am depus de la zero acțiune. CEDO nu spune că nu am dreptul, ci faptul că nu m-a împiedicat nimeni să fac o acțiune separată. Eu am făcut-o în 2024, după ce am fost din nou exclus, doar că procedura este foarte greoaie. Să nu creadă cineva că am pierdut și gata. Dacă CEDO îmi dădea dreptate, puteam să câștig ca timp un an sau doi. Voi merge înainte. Azi mai aștept o decizie la Curtea de Apel București. Mai am și alte acțiuni și au început deja instanțele să le respingă necompetența”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Istoricul procesului lui Adrian Mititelu

Istoricul litigiului privind dezafilierea clubului Universitatea Craiova a fost marcat de răsturnări de situație spectaculoase în instanțele din România și de o lungă bătălie în justiție, care s-a întins pe mai bine de un deceniu. În faza inițială, dezafilierea echipei a făcut obiectul unei plângeri penale, procesul vizând în mod direct atât latura penală, cât și pe cea civilă. În primă instanță, Tribunalul a decis condamnarea penală a celor considerați responsabili, respectiv Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal, aceștia fiind obligați, în plus, să plătească în solidar despăgubiri uriașe, în valoare de 240 de milioane de euro.

Situația s-a schimbat însă radical la Curtea de Apel, unde instanța le-a admis apelurile și i-a achitat pe inculpați pe motiv că fapta nu există. Această hotărâre a venit ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale, care a stabilit că infracțiunea de abuz în serviciu poate fi reținută doar dacă se încalcă o lege directă, nu un regulament intern, cum era cazul regulamentelor sportive din FRF. Deși latura penală s-a stins prin această achitare, procesul a fost redirecționat către instanțele civile din România pentru a se judeca strict prejudiciul financiar cerut de club.

Când acțiunea a ajuns pe masa judecătorilor civili, aceștia au respins-o și s-au declarat necompetenți, motivând că litigiul dintre club și federație trebuia tranșat, conform regulamentelor fotbalistice, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Nemulțumit de faptul că instanțele naționale au refuzat să îi judece cauza în civil, Adrian Mititelu a atacat decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând încălcarea Articolului 6 din Convenție, care garantează dreptul la un proces echitabil și liberul acces la justiție.

Răspunsul forului de la Strasbourg a pus însă punct acestei strategii, CEDO stabilind că nu a existat nicio încălcare a drepturilor fundamentale, deoarece reclamantul avea obligația să urmeze căile prevăzute de regulamentele sportive, sistem care oferă o protecție juridică suficientă. Miza acestui demers era una uriașă, deoarece un succes la CEDO i-ar fi oferit lui Adrian Mititelu calea revizuirii hotărârii prin care instanțele românești s-au declarat necompetente, permițând reluarea procesului pentru cele 240 de milioane de euro, însă în urma acestui verdict de inadmisibilitate, acțiunea privind prejudiciul nu mai poate fi reluată în România.