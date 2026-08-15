Sport

Dezastru pentru Mitriță și Stanciu în China! Cei doi români și-au făcut treaba, dar echipele lor au cedat dramatic. Video

Cum s-au descurcat Nicușor Stanciu și Alex Mitriță în etapa 23 din campionatul Chinei. Cei doi au contribuit decisiv pe tabelă, dar echipele lor au cedat pe final.
Dragos Petrescu
15.08.2026 | 17:25
Dezastru pentru Mitrita si Stanciu in China Cei doi romani siau facut treaba dar echipele lor au cedat dramatic Video
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Alex Mitriță și Nicușor Stanciu au pierdut dramatic în China, după ce echipele lor au condus pe tabelă // FOTO: colaj FANATIK
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Un nou weekend cu reușite personale pentru Nicușor Stanciu (33 de ani) și Alex Mitriță (31) în China, însă rezultatele finale au lăsat un gust amar! Cei doi români au avut prestații solide în runda cu numărul #23 din Super League: Mitriță a marcat din penalty, iar Stanciu a oferit o pasă decisivă. Cu toate acestea însă, echipele lor au pierdut pe final, deși ambele au fost la conducere.

Nicușor Stanciu și Alex Mitriță, înfrângeri dramatice în China!

Echipa lui Mitriță a dat piept pe teren propriu cu liderul campionatului, Chengdu Rongcheng, iar oaspeții au câștigat în cele din urmă cu scorul de 3-2, asta după ce Zhejiang Professional a condus cu 2-0. Cel de-al doilea gol al gazdelor a fost marcat chiar de fostul fotbalist al Universității Craiova, care a transformat o lovitură de la 11 metri în cel de-al 21-lea minut de joc. Astfel, Mitriță a ajuns la 15 contribuții decisive în actuala stagiune (5 goluri și 10 „assist”-uri).

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Un scenariu similar a cunoscut și Dalian Yingbo, echipa lui Nicușor Stanciu, care a cedat pe terenul celor de la Yunnan Yukun (formația pentru care evoluează Andrei Burca și Alexandru Ioniță II), scor 1-3, asta după ce a condus cu 1-0. Golul lui Dalian a fost semnat de Frank Acheampong, iar omul cu pasa decisivă a fost nimeni altul decât fostul fotbalist de la FCSB, care l-a servit perfect pe ghanez în minutul 13.

Principalul motiv care a dus la înfrângere a fost reprezentat de eliminarea Weijie Mao, acesta văzând cel de-al doilea cartonaș galben înainte de pauză, iar în actul secund, gazdele au profitat de superioritatea numerică și au punctat de trei ori. Pentru Stanciu, „assist”-ul de sâmbătă a fost cel de-al 4-lea din acest sezon, el mai având și 7 goluri marcate în tricoul lui Dalian.

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Nicușor Stanciu și Dalian au ratat ocazia de a urca pe podium în China!

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă, echipa lui Stanciu a rămas cu 32 de puncte, iar în acest moment, ocupă locul 6 în campionatul Chinei. Dacă s-ar fi impus însă, Dalian Yingbo ar fi urcat până pe poziția a 2-a, un loc care le aparține acum chiar celor de la Yunnan, care au ajuns la borna cu numărul 34.

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De cealaltă parte, Mitrita și Zhejiang se află în a doua jumătate a clasamentului, mai exact pe poziția a 11-a, cu doar 24 de puncte acumulate în cele 22 de meciuri disputate până în prezent. Lider autoritar este Chengdu Rongcheng, care a ajuns la cota 48 după victoria obținută în fața echipei lui Mitrita.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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