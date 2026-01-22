Sport

Dezastru pentru Otto Hindrich la primul meci ca titular la Legia. A încasat două goluri în doar 4 minute și a gafat în finalul primei reprize. Video

Otto Hindrich a fost titularizat în premieră în poarta Legiei Varșovia. Fostul jucător de la CFR Cluj a avut un start de meci îngrozitor și a luat două goluri în 4 minute.
Traian Terzian
22.01.2026 | 12:38
Otto Hindrich, meci de coșmar la debutul ca titular la Legia. Sursă foto: @LegiaWarszawa
Ajuns de o săptămână la Legia Varșovia, Otto Hindrich a fost titularizat pentru prima dată într-un meci amical. Însă, începutul jocului a fost unul catastrofal pentru polonezi care au încasat două goluri.

Otto Hindrich a luat două goluri la debutul ca titular la Legia

Formația poloneză se află în cantonament la Marbella și joacă o partidă de pregătire în fața formației Slavia Praga. Întâlnirea a început furtunos și cehii au înscris de două ori în primele 11 minute.

Mai întâi Petr Zika a deschis scorul în minutul 7 după o pătrundere din banda dreaptă și un șut în forță pe colțul scurt, iar Joao Grimaldo a mărit avantajul în minutul 11 după o combinație superbă care l-a lăsat singur cu Hindrich. În apărarea sa, portarul român nu a avut nicio vină la niciunul dintre golurile încasate.

Polonezii au revenit în joc și au egalat la fel de repede. Kosovarul Ermal Krasniqi, fost jucător la CFR Cluj și care este împrumutat la Legia chiar de la Sparta Praga, a luat o acțiune pe cont propriu, a driblat mai mulți jucător și a înscris cu un șut sec în minutul 14. După alte 4 minute a venit și egalarea, Jakub Zewlakow înscriind cu un șut de la 19 metri.

Legia a trecut în avantaj după golul cu capul marcat de Rafal Augustyniak (39), dar prima repriză s-a încheiat 3-3 după o gafă imensă a lui Hindrich. Presat de un adversar, românul a degajat greșit direct în picioarele lui Garang Kuol, care a îndeplinit o simplă formalitate și a trimis mingea în poarta goală de la 16 metri. În ciuda erorii comise, Hindrich a rămas în poartă până la finalul meciului care s-a încheiat 3-3.

Hindrich, fără gol primit în primele două jocuri la Legia

Deși era titular de drept în poarta celor de la CFR Cluj, Otto Hindrich (23 de ani) a fost cedat la Legia Varșovia în schimbul sumei de 800.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Acesta a debutat la formația poloneză într-un alt amical împotriva unei echipe din Cehia. Hindrich a jucat în repriza a doua a partidei pe care Legia a câștigat-o, scor 1-0, cu Sigma Olomouc. Tot în partea secundă a evoluat și în jocul de pregătire cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr, încheiat la egalitate, scor 0-0.

Cine a insistat pentru promovarea lui Otto Hindrich la CFR Cluj

Otto Hindrich este un produs al clubului CFR Cluj, însă ardelenii l-au împrumutat prima dată la Poli Timișoara (2020-2021), iar apoi la Kisvarda (2022-2023). Cel care a insistat ca tânărul portar să fie adus în lot a fost lituanianul Giedrius Arlauskis, titularul postului în Gruia la acel moment.

”Avea 16 ani. Le-am spus: ‘Aduceţi-l pe blondul meu la CFR Cluj!’. Este un băiat prea bun. M-am dus la conducere și am spus că acest băiat trebuie să fie cu noi. Că într-o zi o să ajungă portar”, a declarat Arlauskis, la FANATIK SUPERLIGA.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
