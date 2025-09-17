Dezastru pentru PAOK și Răzvan Lucescu în Cupa Greciei! „Au fost doar tricourile pe teren”

, dar a suferit un eșec dur la debutul în Cupa Greciei. Formația pregătită de Răzvan Lucescu a fost învinsă cu 4-1 pe terenul celor de la Levadiakos, iar șansele la o calificare în următoarea fază au scăzut dramatic.

Dezastru pentru PAOK! Elevii lui Răzvan Lucescu s-au făcut de râs în Cupă

PAOK a debutat cu un eșec, 1-4 contra lui Levadiakos, în noul sezon al Cupei Greciei, primul în care se folosește un format cu o fază a ligii. Gazdele au deschis scorul în minutul 12, când Kedziora și-a trimis balonul în proprie poartă, însă PAOK a reușit să egaleze după un penalty transformat de Chalov.

Levadiakos a revenit în avantaj înainte de pauză, prin Vichos, și s-a distanțat în partea secundă, odată cu reușitele semnate de Pedrozo și Manthatis. Deși a avut aproape 50 de minute pentru a reveni în joc, gruparea din Salonic nu a mai reușit să înscrie și a suferit o înfrângere usturătoare.

Din fericire pentru echipa antrenată de Răzvan Lucescu, eșecul nu este echivalent cu eliminarea din competiție. Începând din acest sezon, în Cupa Greciei a fost implementat un sistem cu o fază a ligii, în care participă 20 de formații. Fiecare echipă va disputa câte 4 meciuri, iar la finalul fazei primele patru clasate avansează direct în sferturi, în timp ce ocupantele locurilor 5-12 se califică într-un play-off.

Presa din Grecia a reacționat după eșecul dur al lui PAOK

Eșecul lui PAOK a fost surprinzător inclusiv pentru jurnaliștii greci. „Levadiakos a triumfat, 4-1, în meciul de deschidere al fazei ligii din Cupa Greciei împotriva unei echipe a lui PAOK care avea doar 11 tricouri pe teren.

Echipa uimitoare a lui Nikos Papadopoulos a continuat să impresioneze pe toată lumea prin calitatea sa, în timp ce formația lui Răzvan Lucescu era în altă parte și nu a înțeles cum a primit patru goluri în 53 de minute”, au transmis cei de la la scurt timp după finalul partidei.

Olimpiu Moruțan, titular în victoria lui Aris

Dacă Răzvan Lucescu și PAOK au luat startul în faza ligii cu un pas greşit, rivala din oraş, Aris, a reuşit să se impună dramatic, scor 1-0, pe terenul celor de la Panetolikos, unicul gol fiind marcat în prelungiri de spaniolul Loren Moron, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Alexandru Mățan a fost integralist pentru gazde, în timp ce Olimpiu Moruțan a fost titular la Aris, fiind înlocuit la pauză. .

Și echipa lui Răzvan Marin, AEK Atena, a debutat cu o victorie, scor 1-0, pe terenul divizionarei secunde PAE Egaleo, unica reușită fiind înscrisă în prima repriză de haitianul Frantzdy Pierrot. Mijlocașul român nu a fost inclus în lot de antrenorul Marko Nikolic pentru această partidă.