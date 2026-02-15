Sport

Dezastru pentru Rapid. Iliev l-a înlocuit pe Aioani și câteva minute mai târziu a făcut penalty. Alibec a transformat fără emoții

Prima repriză de uitat pentru Rapid în deplasarea de la Constanța, contra celor de la Farul, asta după ce două erori uriașe au dus la goluri pentru formația pregătită de Ianis Zicu.
Mihai Alecu
15.02.2026 | 18:29
Iliev a greșit în duelul dintre Farul și Rapid
Confruntarea de la Constanța s-a dovedit a fi una plină de neinspirație și ghinion pentru cei de la Rapid. Marian Aioani a ieșit accidentat, după nici 30 de minute, iar înlocuitorul său, Dejan Iliev, a gafat decisiv câteva minute mai târziu.

Dejan Iliev a intrat în locul lui Aioani și a făcut penalty în Farul – Rapid

Marian Aioani a avut probleme medicale și în minutul 29 a cerut să primească îngrijiri. Portarul Rapidului a fost nevoit să părăsească terenul, iar în locul său a intrat Dejan Iliev, schimbare care s-a dovedit a fi una cu ghinion pentru giuleșteni.

La scorul de 1-1, în prelungirile primei reprize, la un corner al celor de la Farul, Dejan Iliev a ieșit și a încercat să respingă mingea, dar nu a ajuns la aceasta și l-a lovit pe Gustavo Marins, fundașul gazdelor. Szabolcs Kovacs nu a ezitat și a dictat lovitură de la 11 metri, iar Denis Alibec a punctat cu un șut puternic, pe centrul porții, și a făcut ca trupa constănțeană să aibă avantaj după primele 45 de minute.

Cristi Săpunaru a dat verdictul după ce a văzut reluările și a concluzionat că este lovitură de la 11 metri corect acordată: „A ieșit pe centrare, a căutat mingea și l-a lovit cu antebrațul în cap pe adversar. E corect acordat”.

  • Transferat în această iarnă, de la UTA Arad, pentru 60.000 de euro, Dejan Iliev a debutat pentru giuleșteni în runda trecută, în egalul cu Petrolul, 1-1.

Apărarea Rapidului s-a clătinat serios în prima repriză a meciului cu Farul

Problemele în zona defensivă pentru cei de la Rapid nu au fost doar în zona portarului, ci și în axul central, acolo unde Dennis Ciobotariu și Alexandru Pașcanu au început duelul de la Ovidiu din postura de titulari. Ambii au fost însă ezitanți și au contribuit la nesiguranța simțită la fiecare fază de atac a gazdelor.

Pașcanu a fost driblat foarte ușor la primul gol înscris de Alex Ișfan, pe un contraatac al celor de la Farul. Atacantul constănțenilor l-a întors pe toate fețele pe jucătorul giuleștean și a marcat cu o scăriță de efect care nu i-a dat nicio șansă lui Aioani, cel care nu părăsise încă terenul.

