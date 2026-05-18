Dezastru pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK a ratat incredibil calificarea în Liga Campionilor, deși a condus cu 2-0 în derby-ul cu Panathinaikos. Video

PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a condus cu 2-0 la Atena în meciul din ultima etapă cu Panathinaikos, însă a fost egalată pe final (2-2), iar astfel a ratat calificarea în Liga Campionilor. În cazul în care s-ar fi impus, cei de la PAOK ar fi terminat pe locul al doilea în campionatul din Grecia, ceea ce le-ar fi asigurat prezența în cadrul celei mai importante competiții intercluburi din Europa în stagiunea următoare.

Seară de coșmar pentru Răzvan Lucescu! PAOK a ratat dramatic calificarea în Liga Campionilor

Înaintea ultimei runde din campionatul elen, Răzvan Lucescu și PAOK se aflau pe ultima treaptă a podiumului, o poziție pe care trebuiau să o îmbunătățească pentru a obține accederea în UEFA Champions League. Calculele erau extrem de simple. Cu o victorie, echipa din Salonic putea spera la locul doi, dar avea nevoie și de un pas greșit din partea celor de la Olympiacos, care au dat piept cu campioana AEK, echipa lui Răzvan Marin.

Cele două meciuri decisive s-au desfășurat duminică seară, ambele de la ora 19:30, iar cei de la AEK i-au întins o mâna de ajutor lui PAOK, reușind să o țină în șah pe Olympiacos, rezultatul final al meciului consemnând o remiză, 1-1. Chiar și așa, echipa lui Lucescu nu a obținut biletele pentru Liga Campionilor. Deși a condus cu 2-0 pe terenul lui Panathinaikos, grație golurilor marcate de Ozdoev (30′) și Mythou (35′), PAOK nu a izbutit să câștige cele trei puncte. Elevii lui Rafa Benitez au revenit în actul secund și, până la finalul partidei, au restabilit egalitatea. Adam Gnezda Cerin a redus din diferență (68′), iar Vicente Taborda a stabilit scorul final in minutul 81.

PAOK a terminat pe #3 în Grecia și va juca în Europa League!

În urma celor două rezultate înregistrate duminică seară la Atena, Olympiacos a fost echipa care a încheiat pe locul al doilea în campionatul din Grecia, la două puncte peste PAOK, care a rămas pe ultima treaptă a podiumului. , iar locul al 4-lea le-a revenit celor de la Panathinaikos.

Astfel, AEK Atena și Olympiacos vor merge împreună în UEFA Champions League, PAOK-ul lui Răzvan Lucescu va juca în Europa League, iar cei de la Panathinaikos vor evolua în Conference. În plus, alături de PAOK, în Europa League va participa și OFI Creta, , chiar în fața echipei lui Lucescu (3-2 în prelungiri).