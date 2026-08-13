Dezastru pentru Răzvan Marin! AEK Atena, învinsă în Supercupa Greciei de „coșmarul” lui Răzvan Lucescu

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Campioana Greciei, AEK Atena, a fost învinsă surprinzător de OFI Creta, 2-2 și 5-4 după executarea loviturilor de departajare, în Supercupa Greciei. Titularizat de antrenorul Marko Nikolic, Răzvan Marin (30 de ani) a contribuit la prima reușită a meciului, dar apoi a părăsit terenul în minutul 82, când echipa sa era condusă cu 2-1. AEK a egalat la ultima fază, fiind învinsă însă la penalty-uri.

AEK Atena, eșec incredibil în Supercupa Greciei. Răzvan Marin a oferit o pasă decisivă

AEK Atena a deschis scorul în meciul cu OFI prin Luka Jovic, care a punctat cu o execuție din afara careului, după o pasă primită chiar de la Răzvan Marin. OFI Creta a egalat în minutul 69 prin Androutsos și apoi a trecut în avantaj după reușita lui Kostoulas. Răzvan Marin a părăsit terenul în minutul 82, fiind înlocuit de Mantalos.

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La ultima fază din timpul regulamentar, campioana Greciei a reușit să egaleze prin angolezul Zini, care a marcat cu o lovitură de cap după un corner. Nu au existat prelungiri, așadar jocul a trecut direct la loviturile de departajare, iar antrenorul lui AEK a schimbat portarul, experimentatul Strakosha fiind trimis în teren în locul tânărului Balamotis, debutant la prima echipă.

Mutarea nu a fost una inspirată, deoarece goalkeeper-ul albanez nu a reușit să apere nicio execuție a celor de la OFI, singura ratare venind din partea atacantului lui AEK, Barnabas Varga, al cărui șut a fost respins în transversală de portarul advers. OFI și-a câștigat dreptul de a disputa Supercupa după ce .

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Ce urmează pentru Răzvan Marin și AEK Atena după eșecul din Supercupă

Fotbaliștii lui AEK trebuie să treacă rapid peste înfrângerea suferită contra lui OFI, deoarece peste 6 zile vor evolua în prima manșă a play-off-ului din Champions League. Pentru a obține calificarea în faza ligii, echipa lui Răzvan Marin trebuie să treacă de Levski Sofia, formația care a eliminat-o din competiție pe Universitatea Craiova.

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În turul 3 preliminar, . Meciul tur al „dublei” dintre Levski și AEK se va disputa la Sofia, pe 18 august, de la ora 22:00, iar returul de la Atena va avea loc pe 26 august, tot de la ora 22:00. Ultimul sezon în care AEK Atena a evoluat în faza principală a Champions League a fost 2018-2019, când grecii nu au obținut niciun punct într-o grupă cu Bayern, Benfica și Ajax.