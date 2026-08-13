Dezastru pentru Răzvan Marin! AEK Atena, învinsă în Supercupa Greciei de „coșmarul” lui Răzvan Lucescu

Campioana Greciei, AEK Atena, a fost învinsă surprinzător de OFI Creta, 2-2 și 5-4 după executarea loviturilor de departajare, în Supercupa Greciei. Titularizat de antrenorul Marko Nikolic, Răzvan Marin (30 de ani) a contribuit la prima reușită a meciului, dar apoi a părăsit terenul în minutul 82, când echipa sa era condusă cu 2-1. AEK a egalat la ultima fază, fiind învinsă însă la penalty-uri.
AEK Atena a deschis scorul în meciul cu OFI prin Luka Jovic, care a punctat cu o execuție din afara careului, după o pasă primită chiar de la Răzvan Marin. OFI Creta a egalat în minutul 69 prin Androutsos și apoi a trecut în avantaj după reușita lui Kostoulas. Răzvan Marin a părăsit terenul în minutul 82, fiind înlocuit de Mantalos.
La ultima fază din timpul regulamentar, campioana Greciei a reușit să egaleze prin angolezul Zini, care a marcat cu o lovitură de cap după un corner. Nu au existat prelungiri, așadar jocul a trecut direct la loviturile de departajare, iar antrenorul lui AEK a schimbat portarul, experimentatul Strakosha fiind trimis în teren în locul tânărului Balamotis, debutant la prima echipă.
Mutarea nu a fost una inspirată, deoarece goalkeeper-ul albanez nu a reușit să apere nicio execuție a celor de la OFI, singura ratare venind din partea atacantului lui AEK, Barnabas Varga, al cărui șut a fost respins în transversală de portarul advers. OFI și-a câștigat dreptul de a disputa Supercupa după ce a învins-o dramatic pe PAOK, antrenată la acel moment de Răzvan Lucescu, în finala Cupei Greciei din sezonul precedent.
Fotbaliștii lui AEK trebuie să treacă rapid peste înfrângerea suferită contra lui OFI, deoarece peste 6 zile vor evolua în prima manșă a play-off-ului din Champions League. Pentru a obține calificarea în faza ligii, echipa lui Răzvan Marin trebuie să treacă de Levski Sofia, formația care a eliminat-o din competiție pe Universitatea Craiova.
În turul 3 preliminar, bulgarii au trecut de Kairat Almaty, formație pe care au învins-o cu 1-0 în ambele manșe. Meciul tur al „dublei” dintre Levski și AEK se va disputa la Sofia, pe 18 august, de la ora 22:00, iar returul de la Atena va avea loc pe 26 august, tot de la ora 22:00. Ultimul sezon în care AEK Atena a evoluat în faza principală a Champions League a fost 2018-2019, când grecii nu au obținut niciun punct într-o grupă cu Bayern, Benfica și Ajax.