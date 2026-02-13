Dezastru pentru Real Madrid! Starul echipei nu va mai juca până în aprilie

ADVERTISEMENT

Jude Bellingham s-a accidentat în partida pe care Real Madrid a câștigat-o cu 2-1 contra celor de la Rayo Vallecano, disputată pe 1 februarie, iar acesta urma să absenteze timp de doar o lună, însă recuperarea este mai complicată decât se credea inițial, iar englezul va reveni doar în aprilie. Ce meciuri va rata.

Dezastru pentru Real Madrid. Jude Bellingham va lipsi până în aprilie

Jude Bellingham a fost titularizat de Alvaro Arbeloa pentru partida pe care Real Madrid a disputat-o pe Bernabeu contra lui Rayo Vallecano, însă după doar 10 minute, englezul a acuzat o problemă musculară, fiind înlocuit cu Brahim Diaz. Verdictul inițial a fost că starul va lipsi timp de aproximativ o lună, însă situația s-a schimbat.

Conform , care citează postul de radio spaniol Onda Cero, recuperarea lui Bellingham este mai complicată, iar acesta ar urma să revină pe teren doar în luna aprilie. Vestea este una extrem de neplăcută pentru Alvaro Arbeloa, deoarece .

Ce partide va rata, de fapt, Jude Bellingham

Bellingham a ratat deja o partidă, succesul obținut de Real Madrid pe terenul celor de la Valencia, 2-0, însă mijlocașul va fi indisponibil pentru cel puțin alte 8 meciuri ale „galacticilor”. Până la începutul lunii aprilie, Real Madrid va disputa 6 partide de campionat, cu Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo, Elche și Atletico Madrid. Momentan, echipa pregătită de Alvaro Arbeloa ocupă locul 2 în clasament, la un punct în urma rivalei FC Barcelona.

De asemenea, Bellingham nu va juca în , urmând a fi indisponibil și pentru cele două meciuri din optimi (10-11 și 17-18 martie) în cazul în care Real Madrid va obține calificarea. În plus, acesta va rata și cele două partide amicale pe care naționala Angliei le va disputa în martie, cu Uruguay și Japonia.

Ce realizări are Jude Bellingham în acest sezon

Primul sezon al lui Jude Bellingham la Real Madrid, 2023-2024, a fost cel mai productiv al său din punct de vedere ofensiv, mijlocașul reușind să marcheze 23 de goluri și să ofere 13 pase decisive în doar 42 de meciuri. În stagiunea trecută, randamentul său a scăzut oarecum, fiind afectat cu siguranță și de sosirea lui Kylian Mbappe la echipă.

Bellingham a punctat de 15 ori și a oferit 15 „assist-uri” coechipierilor în sezonul precedent. Stagiunea 2025-2026 nu este una extraordinară din punct de vedere ofensiv pentru starul englez, care a avut doar 10 contribuții, 6 goluri și 4 pase decisive, în cele 28 de meciuri jucate până acum.

