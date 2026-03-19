Dezastru pentru Real Madrid! Thibaut Courtois, out pentru dubla cu Bayern Munchen din Champions League. Cât lipsește belgianul

Nici că se putea mai rău pentru Real Madrid! După ce Rodrygo și-a terminat sezonul, iar Kylian Mbappe și Jude Bellingham s-au confruntat cu probleme medicale, o altă piesă crucială nu va fi aptă din punct de vedere fizic pentru următoarea perioadă. Thibaut Courtois (33 de ani), portarul care i-a salvat de multe ori pe Real Madrid în acest sezon, a suferit o leziune musculară și va lipsi pentru următoarele șase săptămâni.

Real Madrid, fără Thibaut Courtois în dubla cu Bayern. Misiune dificilă pentru spanioli

În acest sezon, Thibaut Courtois a fost cel puțin la fel de important precum Kylian Mbappe, golgheterul lui Real Madrid. Belgianul a fost impecabil în poartă și a parat multe execuții dificile. Inclusiv în dubla cu City a apărat fenomenal și nu a primit decât un singur gol, însă la pauza manșei secunde a fost înlocuit cu Lunin, portarul de rezervă al madrilenilor.

Totuși, portarul titular al lui Real Madrid nu a scăpat și va lipsi pentru șase săptămâni din lotul „los blancos”, după ce a suferit o leziune musculară: „După testele efectuate astăzi asupra jucătorului nostru Thibaut Courtois de către Serviciile Medicale ale Real Madrid, a fost diagnosticată o leziune musculară la nivelul dreptului anterior al cvadricepsului drept. Evoluția rămâne sub observație”, se arată în

Astfel, Thibaut Courtois va rata mai multe meciuri extrem de importante, inclusiv dubla din Champions League contra lui Bayern Munchen, o echipă care va avea, cel mai probabil, foarte multe șuturi la poarta lui Real Madrid. „Zidul belgian” va absenta în La Liga din meciurile cu Atletico Madrid, Mallorca, Girona, Alaves, Betis și Espanyol, în timp ce în Liga Campionilor ar rata atât dubla cu Bayern Munchen, cât și una sau chiar ambele manșe dintr-o eventuală semifinală.

Ce s-a întâmplat ultima dată când Thibaut Courtois a fost accidentat înainte de sferturile de finală din Champions League

atunci când Real Madrid s-a confruntat cu o situație similară. Thibaut Courtois a fost accidentat, iar Andriy Lunin a apărat în toate meciurile din fazele eliminatorii din Champions League ale „los blancos”.

Belgianul a redevenit apt chiar înainte de mare finală cu Borussia Dortmund, iar Carlo Ancelotti a profitat de faptul că portarul ucrainean nu s-a putut antrena din cauza unui virus, așa că a ales să-l folosească pe Courtois în finala cu Borussia Dortmund, partidă în care nu a dezamăgit și a păstrat poarta intactă, iar Real Madrid a câștigat al 15-lea trofeu al Ligii Campionilor din istorie.