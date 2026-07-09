„Dezastru pentru România”. Mitică Dragomir anunță că „Ilie Bolojan poate să stea premier până în 2028”

ADVERTISEMENT

Demis prin moţiune de cenzură la începutul lunii mai, Guvernul Bolojan funcţionează de mai bine de două luni ca interimar. Este cea mai lungă criză politică din istoria României, iar ea riscă să se prelungească dincolo de cele mai pesimiste scenarii ale analiştilor.

Dragomir denunţă corupţia din sectorul public

Efectele crizei politice se resimt la toate nivelurile, afectând atât viaţa de zi cu zi a românilor, cât şi activitatea economică. Situaţia a fost analizată de Dumitru Dragomir, care a tras un semnal de alarmă. „Ţara este într-un con de umbră din punct de vedere politic social şi economic, ca să nu mă exprim altfel. Că aş putea să fiu foarte acuzator. Din punct de vedere economic este un dezastru”, a spus acesta, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Fostul şef al LPF şi faptul că în România încă trebuie să dai şpagă ca să obţii nişte simple avize. „Vorbeam cu cineva şi mi-a spus că funcţionari publici sunt în România cu 30% mai mulţi decât ar trebui să fie, iar funcţionarii publici distrug partea privată a economiei. Ca să iei un aviz îţi trebuie ani de zile. Ca să iei un PUZ îţi trebuie ani de zile. Legea este făcută ca în 15 zile să îşi dea un aviz, iar ei nu te înscriu într-un an. O să vin cu nişte exemple şi nişte matrapazlâcuri care se fac, de vă uluiesc pe toţi. Dacă vrei să faci ceva în ţara asta trebuie să dai şpagă, iar eu dau şpagă de frică, nu de unghie în gât”, a mai afirmat Dragomir.

Mitică Dragomir cere intervenţia Avocatului Poporului

„Oracolul de la Bălceşti” a dat şi exemplul fostului vicepremier, Dragoş Anastasiu, căruia i-a dat dreptate în legătură cu sintagma „şpagă de supravieţuire”, în urma căreia a fost nevoit să plece din guvern.

ADVERTISEMENT

„Ăla, vicepremierul ăla pe care l-au dat afară pentru fraza asta, a spus că el a dat şpagă de supravieţuire. Trei sferturi din şpaga care se dă în România este de supravieţuire, pentru că funcţionarul public te şantajează. Nu-ţi dă, se face că uită. Iar Avocatul Poporului nu se implică în treaba asta.

ADVERTISEMENT

Ar trebui ca Avocatul Poporului să vadă de ce nu se dă un aviz în decurs de 15-30 de zile. Care este motivaţia? Pentru că funcţionari aveţi în plus faţă de câţi vă trebuie. Ăla, săracu, a spus cinstit: ‘Dom’le, eu am dat şpagă să supravieţuiesc’. Eu aş da şpagă să supravieţuiesc. Nu pot, fiindcă mi-e frică, pentru că ştiu ce e pe urmele mele”, a punctat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Cât priveşte situaţia politică, el atrage atenţia că chiar şi doi ani de acum înainte. „Bolojan poate să stea până în 2028, îl doare la bască. Nu poate să facă nimic, dar pe blat şmecheriile se fac. Încheie acum nişte contracte, ce să le mai faci după aceea?”, a încheiat „Oracolul de la Bălceşti”.