Sport

Dezastru pentru Sepsi și Csikszereda! Guvernul Ungariei oprește definitiv finanțarea pentru cele două formații din SuperLiga României

Ciprian Păvăleanu
21.10.2026 | 19:22
Dezastru pentru Sepsi si Csikszereda Guvernul Ungariei opreste definitiv finantarea pentru cele doua formatii din SuperLiga Romaniei
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Peter Magyar a anunțat când se va opri definitiv finanțarea echipelor Sepsi și Csikszereda. Foto: Colaj FANATIK
Peter Magyar oprește finanțarea pentru Sepsi și Csikszereda! Când intră în vigoare decizia luată de Guvernul Ungariei și ce sume vor pierde cele două echipe ce evoluează pe prima scenă a fotbalului românesc
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Sepsi și Csikszereda sunt două echipe care în ultimii ani au progresat foarte mult datorită banilor primiți din partea Guvernului maghiar, atâta vreme cât premier a fost Viktor Orban. Odată cu învestirea Guvernului Peter Magyar, s-a luat decizia ca finanțarea pentru cele două formații din SuperLiga României și pentru alte echipe din afara teritoriului ungar să fie oprită. Noua lege va intra în vigoare începând cu prima zi a anului 2027.

Adio finanțare! Sepsi și Csikszereda nu vor mai beneficia de bani din partea Guvernului Ungariei

În ultimii 15 ani, după ce Viktor Orban a devenit premierul Ungariei, Guvernul maghiar a virat sume impresionante către diverse cluburi și academii sportive situate în afara teritoriului ungar. Odată cu învestirea noului Guvern, una dintre primele decizii importante este eliminarea acestui sistem, de care au beneficiat și două echipe din fotbalul românesc: Sepsi OSK și Csikszereda Miercurea Ciuc.

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Începând cu 1 ianuarie 2027, cele două echipe nu vor mai primi niciun ban din partea Ungariei, iar acest lucru va lăsa o gaură uriașă în bugetele acestora. Sumele pe care le primesc în prezent deja s-au diminuat, însă peste doar câteva luni vor fi nevoite să găsească alte surse de venit pentru a rămâne cu aceleași condiții de până acum.

Reacția lui Dioszegi după vestea din Ungaria

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a precizat că echipa de seniori nu beneficiază și nu a beneficiat niciodată de sprijin financiar din partea guvernului maghiar. Potrivit omului de afaceri, fondurile primite de la Budapesta au fost direcționate exclusiv către academie și stadion. Dioszegi a mai explicat că nu cunoaște prea multe detalii despre decizia luată de autoritățile din Ungaria.

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„Nu știu nimic concret, nu știu de unde a apărut știrea asta, nu știu nimic despre asta. Se numește TAO, este un impozit pe profit al firmelor, care nu va mai fi, va fi un alt canal de sponsorizare, dar momentan nu știm nimic. Trebuie să întrebăm în Ungaria, noi nu știm. Noi acum suntem finanțați 100% de guvernul maghiar pentru academie și stadion, dar echipa mare nu a sponsorizat-o cu niciun leu sau niciun forint. Au fost doar firme care au filiale în România și care au sponsorizat Sepsi, dar asta nu reprezintă guvernul maghiar”, a explicat Laszlo Dioszegi, potrivit Prima Sport.

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Ce a spus Peter Magyar despre eliminarea sistemului TAO, prin care Sepsi și Csikszereda au fost formate

Premierul Ungariei a prezentat în Parlament planul pentru bugetul țării din anul 2027, iar în discursul său a criticat dur sistemul TAO, prin care companiile profitabile puteau alege să redirecționeze o parte din sumele datorate statului către discipline sportive, cum ar fi fotbal, handbal sau baschet. În schimb, companiile beneficiau de facilități fiscale, conform legislației maghiare.

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„Avem nevoie de un sistem de finanțare în care să putem urmări unde ajung banii și să putem verifica în ce măsură aceștia contribuie la dezvoltarea sportului pentru copii și la sprijinirea comunităților locale. Sistemul TAO de finanțare a sportului va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027 și înlocuit cu un program de sprijin direct de la bugetul de stat, în valoare de 150 de miliarde de forinți (n.r. – aproximativ 390 de milioane de euro).

„Ne dorim ca în Ungaria cât mai mulți copii și adulți să practice sportul. Dezvoltarea talentelor nu trebuie să depindă de posibilitățile financiare ale părinților”, a declarat Peter Magyar, premierul Ungariei, în discursul său din Parlament, unde a mai explicat că vechiul sistem este „netransparent, imposibil de urmărit și corupt”.

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Ce sume au primit Csikszereda și Sepsi din partea Ungariei în sezonul 2025/2026

Conform GSP, cele două echipe au primit cumulat, în ultimii 4 ani, o sumă ce se ridică la 50 de milioane de euro, în timp ce finanțarea pentru sezonul 2025/2026 a fost de 12,4 milioane de euro. Aceeași sursă informează că o bună parte din bani s-a îndreptat către academiile celor două echipe, dar și către alte două academii din Satu Mare și Târgu Mureș. Sumele au fost repartizate astfel:

  • FK Csikszereda – 1,92 milioane de euro
  • Sepsi OSK – 1,36 milioane de euro
  • Academia Partium Satu Mare – 4,73 de milioane de euro
  • Academia din Târgu Mureș – 654.000 de euro
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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