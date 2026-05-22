Dezastru pentru Siyabonga Ngezana! E oficial: fundașul de la FCSB ratează Cupa Mondială

Siyabonga Ngezana (28 de ani) nu va merge la Cupa Mondială cu naționala Africii de Sud. Selecționerul Hugo Broos a anunțat oficial lista preliminară pentru turneul final din această vară, iar fundașul de la FCSB nu se numără printre jucătorii convocați. Acesta s-a confruntat cu o problemă medicală la genunchi și nu a dorit să se opereze tocmai din cauza posibilității de a rata turneul final.

E oficial: Siyabonga Ngezana ratează Cupa Mondială! Dramă pentru fundașul FCSB-ului

Federația din Africa de Sud a anunțat pe lotul lărgit, cu 32 de jucători, ales de selecționerul Hugo Broos pentru Cupa Mondială din această vară. Pe listă nu se află și Siyabonga Ngezana, fundașul FCSB-ului, cel mai probabil din cauza situației medicale. Apărătorul se confruntă cu o problemă la genunchi de mai multe luni, însă nu a dorit să treacă printr-o intervenție chirurgicală, deoarece recuperarea ar fi fost prea lungă și acesta nu ar mai fi avut șanse de a evolua la turneul final.

Din nefericire pentru Ngezana, problema la menisc l-a ținut în afara terenului timp de aproape 4 luni, iar selecționerul a decis că acesta nu se află într-o formă suficient de bună pentru a ajuta echipa la competiția din SUA, Canada și Mexic. Africa de Sud va evolua în meciul de deschidere al turneului final, contra Mexicului, și va mai înfrunta în grupa A Cehia și Coreea de Sud.

Ngezana a jucat în doar două meciuri pentru FCSB în ultimele 4 luni: 12 minute în și 90 de minute în . Fundașul evoluează din 2023 la gruparea „roș-albastră” și a contribuit la cele două titluri câștigate în ultimii ani.

Superliga rămâne cu doar doi reprezentanți la Cupa Mondială

Odată cu anunțul Federației din Africa de Sud, Superliga României rămâne cu doar doi reprezentanți la turneul final din această vară. Dacă nu vor apărea surprize majore, prima divizie din țara noastră va fi reprezentată la Mondial de coechipierul lui Siyabonga Ngezana de la FCSB, Joao Paulo, care va îmbrăca tricoul naționalei din Capul Verde, și de .

De la ultima prezență a naționalei României la Cupa Mondială, în 1998, Liga I a oferit patru jucători la turneele finale. În 2010, campionatul României a fost reprezentat de grecul Pantelis Kapetanos, de la FCSB, de slovacul Jan Kozak, de la Politehnica Timișoara, și de ivorianul Emmanuel Kone, care fusese împrumutat la Internațional Curtea de Argeș de la CFR Cluj. Ultimul jucător din Liga 1 prezent la Cupa Mondială este portarul Jaime Penedo, care evolua la Dinamo în 2018, când a jucat la turneul din Rusia alături de naționala statului Panama.