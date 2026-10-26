Sport

Dezastru pentru starul Barcelonei după eșecul cu Real Madrid! Spaniolii l-au desființat: „Complet dezorientat”

Catalin Oprea
26.10.2026 | 10:13
Dezastru pentru starul Barcelonei dupa esecul cu Real Madrid Spaniolii lau desfiintat Complet dezorientat
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Joao Cancelo, în Barcelona - Real Madrid 1-2 / Foto: Hepta
Barcelona a pierdut marele derby cu Real Madrid, scor 1-2, duminică seara, iar presa spaniolă a identificat unul dintre principalii vinovați pentru eșecul catalanilor. Joao Cancelo a fost criticat dur după prestația de pe Camp Nou și a primit o notă foarte mică din partea jurnaliștilor iberici.
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Real Madrid a dat lovitura pe terenul marii rivale Barcelona, într-un El Clasico spectaculos, disputat în etapa a zecea din La Liga. Formația pregătită de Jose Mourinho s-a impus cu 2-1, grație unei duble semnate de Kylian Mbappe, și a plecat cu toate cele trei puncte de pe Camp Nou.

Joao Cancelo, pus la zid după Barcelona – Real Madrid 1-2! Nota 4 pentru portughez

Starul francez a deschis scorul în minutul 41, după o fază în care a profitat de oportunitatea apărută în defensiva catalanilor. Barcelona a revenit în repriza secundă și a restabilit egalitatea prin Raphinha, în minutul 61. Când partida părea să se îndrepte spre o remiză, Mbappe a ieșit din nou la rampă. Atacantul lui Real Madrid a înscris în minutul 87, după o pasă de la Eduardo Camavinga, și a decis soarta confruntării, provocând o nouă dezamăgire în tabăra blaugrana.

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După fluierul final, jurnaliștii spanioli au analizat prestațiile fotbaliștilor Barcelonei și nu i-au menajat pe cei care au dezamăgit în derby. Publicația El Nacional a fost extrem de dură cu Joao Cancelo. Fundașul portughez a primit nota 4, cea mai mică acordată de jurnaliștii respectivi după confruntarea cu Real Madrid.

Cancelo a fost criticat în special pentru problemele din defensivă, după ce a evoluat atât în flancul stâng, cât și în cel drept. Spaniolii au remarcat dificultățile sale de poziționare și faptul că nu a reușit să țină pasul cu atacurile adversarilor: „Joao Cancelo a părut complet dezorientat atât atunci când a fost nevoit să joace pe postul de fundaș stânga, cât și în partea dreaptă a defensivei Barcelonei. Nu a reușit să înțeleagă jocul echipei, a întârziat la aproape toate fazele și și-a pierdut adversarul din marcaj la o mare parte dintre atacurile lui Real Madrid”, a scris publicația El Nacional.

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Kylian Mbappe a decis El Clasico cu o dublă

În timp ce Joao Cancelo a fost unul dintre fotbaliștii criticați după derby, Kylian Mbappe a avut motive de sărbătoare. Francezul a fost omul decisiv pentru echipa lui Jose Mourinho, marcând ambele goluri ale madrilenilor. Reușita din minutul 87 a făcut diferența într-o partidă în care Barcelona reușise să revină pe tabelă după pauză.

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Astfel, Real Madrid a obținut o victorie importantă în deplasare, în timp ce catalanii au rămas cu dezamăgirea unui eșec în fața marii rivale și cu numeroase semne de întrebare privind prestația defensivei.

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