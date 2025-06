Dezastru pentru un fotbalist de 21 de ani din Superliga României. După ce a fost la un pas de moarte, a retrogradat cu două echipe în acest sezon

Luca Mihai, un tânăr fotbalist de 21 de ani, este cel mai ghinionist jucător din Superliga României. Din punct de vedere fotbalist trăiește o dramă, după ce a trecut printr-o cumpănă grea sezonul trecut.

Internaționalul de tineret a retrogradat, după ce și-a revenit în urma unei accidentări grele

Mijlocașul, care a jucat și pentru naționala de tineret a României, a evoluat în prima parte a sezonului pentru Poli Iași. În iarnă, el a trecut la Gloria Buzău. Iar ambele echipe au retrogradat la finalul acestui campionat.

Eșecurile profesionale ale fotbalistului, care a fost împrumutat de CFR Cluj la cele două echipe În aprilie 2024, după un duel cu dinamovistul Homawoo, a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral și fisură a timpanului drept.

Luca a crezut că nu-și va mai reveni niciodată.

Trei zile nu a știu de el, după ciocnirea cu Homawoo

„La momentul respectiv nu știa nimeni dacă o să mă fac bine 100%. Nu știa nimeni dacă o să pot să joc fotbal vreodată. Eu nu-mi mai amintesc nimic din ce s-a întâmplat în meciul respectiv. Nu îmi mai amintesc durerea, pentru că am căzut efectiv. Am fost două sau trei zile inconștient. Mama mea a fost disperată, pentru că a fost acolo și i-a fost foarte, foarte greu. Tatăl meu era în Germania și a venit de urgență în România. Ziarele ziceau că e foarte grav, că nu o să-mi mai revin. A fost foarte greu pentru mama mea, pentru că vedea pe telefon, citea ”, a dezvăluit el.

„Eu m-am trezit după trei zile. Nu știam ce probleme aveam, știam doar că nu văd bine deloc. Nu vedeam deloc cu ochiul drept și nu auzeam nimic. Eram pe alt pământ. A fost foarte, foarte greu. Nu vedeam, nu auzeam, nu-mi dădeam seama cine e lângă mine, nu o recunoșteam pe mama. Mama era lângă mine, plângea, țipa pe acolo să-mi revin. ‘Luca, te rog, revino-ți’. Eu nu-mi dădeam seama. Țipam la ea. Doamnele de serviciu, care încercau să mă ajute, le vorbeam urât fără să-mi dau seama. Am fost foarte, foarte rău. Practic, eu nu mi-am dat seama dacă o să mai joc fotbal sau nu pentru că la momentul respectiv nu asta era important. Alte lucruri erau importante. Să-mi revin, să-mi dau seama cine sunt”, a punctat Luca Mihai.

Părinții eu mers cu el pe stradă

Problemele fotbalistului au continuat mult timp după ce a ieșit din spital. „După ce am ieșit din spital plângeam efectiv că nu vedeam. Era să cad pe jos. Tatăl meu și mama mea m-au ajutat extrem de mult. Mergeau cu mine de mână. Era să cad pe jos. Și cu urechea la fel. Nu auzeam! Mergeam în fiecare zi la spital. Am fost și operat la ureche, am avut niște dureri foarte mari. Dar lucrurile astea dacă nu ești tare te duci în jos. Eu sunt mândru de mine că am putut să continui”, a mai declarat acesta.

CFR Cluj l-a adus din Italia

Luca Mihai este din București, dar și-a început cariera în Germania, la Karlsruher. Până la 19 ani, a trecut pe la Walldorf, Chievo, Bologna și SPAL. Apoi a debutat la seniori și a jucat pentru Trento și AlbinoLeffe.

În 2023, el a semnat cu CFR Cluj, unde a prins numai 6 meciuri. Soarta a făcut ca cele două echipe la care a fost împrumutat să retrogredeze în acest sezon. Un sezon în care Luca Mihai a revenit pe teren după ce a văzut moartea cu ochii.