Sport

Dezastru pentru vedetele lui Gică Hagi! Bilanț negru pentru stranieri în prima etapă de după pauza internațională: doar Răzvan Marin a strălucit

Gabriel-Alexandru Ioniță
10.10.2026 | 22:56
Dezastru pentru vedetele lui Gica Hagi Bilant negru pentru stranieri in prima etapa de dupa pauza internationala doar Razvan Marin a stralucit
SPECIAL FANATIK
Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi. Foto: Sport Pictures
Jucătorii pe care Gică Hagi s-a bazat mult în meciurile României din Liga Națiunilor au revenit la echipele de club și s-au întors și la statutul de rezerve. Toate detaliile
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Gică Hagi (61 de ani) s-a bazat recent la meciurile României din Liga Națiunilor, dubla cu Suedia și duelurile cu Bosnia și Polonia, toate pierdute, destul de mult pe jucători precum Ianis Hagi (27 de ani), Radu Drăgușin (24 de ani), Virgil Ghiță (28 de ani), Andrei Rațiu (28 de ani), Lisav Eissat (21 de ani), Andrei Coubiș (23 de ani) sau Valentin Mihăilă (26 de ani).

Vedetele lui Gică Hagi de la naționala României, trezite la realitate la echipele de club

Ei au fost inclusiv titulari în diferite partide de la această acțiune și când nu au fost au intrat pe parcurs. Acum, au revenit la echipele lor de club și cu această ocazie s-au întors și la statutul lor de rezerve de dinainte de pauza internațională. FANATIK a urmărit evoluțiile stranierilor din cursul zilei de sâmbătă, din prima etapă de după reluarea campionatelor. Iar concluziile sunt îngrijorătoare pentru Hagi, după cum urmează:

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Ce au făcut stranierii imediat după pauza internațională

  • Virgil Ghiță a fost rezervă pentru Hannover 96 în meciul din deplasare cu Magdeburg din etapa cu numărul 7 din 2. Bundesliga. A fost introdus pe teren în minutul 71, iar echipa lui a pierdut cu scorul de 0-3.
  • Lisav Eissat a fost rezervă neutilizată la Bristol City în egalul din deplasare, scor 1-1, cu Charlton Ahtletic, din etapa cu numărul 9 din Championship.
  • Andrei Rațiu a fost în afara lotului lui Rayo Vallecano la meciul de pe teren propriu cu Athletic Bilbao din etapa a 8-a din La Liga, suspendat la scorul de 0-0 din cauza protestului pus în scenă de fanii echipei gazdă față de conducerea clubului. În ceea ce îl privește pe fundașul dreapta, presa din Spania chiar a făcut mențiunea că s-a decis menajarea sa tocmai din cauza efortului consistent depus de jucător recent la naționala României.
  • Radu Drăgușin a fost integralist la Fiorentina în partida pierdută pe terenul celor de la Genoa cu scorul de 1-2 în etapa a 6-a din Serie A, dar a avut o prestație criticată în Italia după finalul meciului. 

Doar Răzvan Marin a „strălucit”

  • Ianis Hagi a fost rezervă în Alanyaspor – Erzurumspor 0-0 din etapa cu numărul 7 din Superliga Turciei și a fost introdus pe teren în minutul 63, înregistrând cifre foarte modeste până la finalul meciului. 
  • Andrei Coubiș a fost în afara lotului lui Lincoln City la meciul pierdut în deplasare cu Sheffield United, scor 0-3, în etapa a 9-a din Championship, în principiu din cauza oboselii acumulate la echipa națională.
  • Valentin Mihăilă a fost suspendat la meciul Rizespor – Fenerbahce 0-3, ca urmare a cartonașului roșu direct primit în urmă cu două etape, în partida cu Eyupspor. La gazde, tânărul Doicaru a fost rezervă și a intrat pe teren în minutul 66.
  • Daniel Bîrligea, accidentat la echipa națională, nu a fost în lotul lui Frosinone pentru deplasarea de la Napoli.
  • Răzvan Marin a fost integralist în meciul AEK Atena – OFI Creta 3-0 din etapa cu numărul 6 din Grecia și a dat pasa decisivă la golul de 2-0, marcat de Moukoudi în minutul 83.
  • Kevin Ciubotaru a fost integralist pentru Dundee United și a avut o evoluție foarte bună în victoria cu 1-0 de pe teren propriu în fața celor de la Hibernian în cadrul etapei cu numărul 8 din campionatul Scoției.
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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