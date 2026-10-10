Dezastru pentru vedetele lui Gică Hagi! Bilanț negru pentru stranieri în prima etapă de după pauza internațională: doar Răzvan Marin a strălucit

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Gică Hagi (61 de ani) s-a bazat recent la meciurile României din Liga Națiunilor, dubla cu Suedia și duelurile cu Bosnia și Polonia, toate pierdute, destul de mult pe jucători precum Ianis Hagi (27 de ani), Radu Drăgușin (24 de ani), Virgil Ghiță (28 de ani), Andrei Rațiu (28 de ani), Lisav Eissat (21 de ani), Andrei Coubiș (23 de ani) sau Valentin Mihăilă (26 de ani).

Vedetele lui Gică Hagi de la naționala României, trezite la realitate la echipele de club

Ei au fost inclusiv titulari în diferite partide de la această acțiune și când nu au fost au intrat pe parcurs. Acum, au revenit la echipele lor de club și cu această ocazie s-au întors și la statutul lor de rezerve de dinainte de pauza internațională. FANATIK a urmărit evoluțiile stranierilor din cursul zilei de sâmbătă, din prima etapă de după reluarea campionatelor. Iar concluziile sunt îngrijorătoare pentru Hagi, după cum urmează:

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Ce au făcut stranierii imediat după pauza internațională

Virgil Ghiță a fost rezervă pentru Hannover 96 în meciul din deplasare cu Magdeburg din etapa cu numărul 7 din 2. Bundesliga. A fost introdus pe teren în minutul 71, iar echipa lui a pierdut cu scorul de 0-3.

Lisav Eissat a fost rezervă neutilizată la Bristol City în egalul din deplasare, scor 1-1, cu Charlton Ahtletic, din etapa cu numărul 9 din Championship.

Andrei Rațiu a fost în afara lotului lui Rayo Vallecano la meciul de pe teren propriu cu Athletic Bilbao din etapa a 8-a din La Liga, din cauza protestului pus în scenă de fanii echipei gazdă față de conducerea clubului. În ceea ce îl privește pe fundașul dreapta, presa din Spania chiar a făcut mențiunea că s-a decis menajarea sa tocmai din cauza efortului consistent depus de jucător recent la naționala României.

Radu Drăgușin a fost integralist la Fiorentina în partida pierdută pe terenul celor de la Genoa cu scorul de 1-2 în etapa a 6-a din Serie A, dar

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