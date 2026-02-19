Sport

Dezastru! România a căzut în clasamentul coeficienților după surpriza serii din Europa League. Ce țări ne mai pot întrece?

Rezultatele de joi seară, din Europa League și Conference League, au produs o schimbare în clasamentul coeficienților, iar veștile pentru echipele din România nu sunt tocmai bune.
Mihai Alecu
20.02.2026 | 01:03
Dezastru Romania a cazut in clasamentul coeficientilor dupa surpriza serii din Europa League Ce tari ne mai pot intrece
SPECIAL FANATIK
România a căzut un loc în clasamentul coeficienților
Prima manșă a play-off-ului din Europa League și Conference League, care s-a disputat joi seară, a adus rezultate ce sunt în dezavantajul României în clasamentul coeficienților.

România a căzut încă un loc în clasamentul coeficienților după ce Steaua Roșie a bătut la Lille

Steaua Roșie a produs surpriza și a învins în prima manșă, 1-0, în deplasare, pe Lille, datorită unui gol venit din partea lui Franklin Tebo Uchenna, în prelungirile primei reprize. Sârbii au rezistat în partea secundă, când cei de la Lille au atacat în valuri, și astfel au plecat cu o victorie extrem de importantă din Franța.

Datorită acestui succes, nu doar Steaua Roșie are de beneficiat, ci și Serbia, la nivel de coeficient de țară. Aceștia au trecut în clasament peste România și vor termina astfel sezonul pentru că din fotbalul nostru nu mai este nicio reprezentantă care să poată să facă puncte în sezonul actual al cupelor europene. Interesant este faptul că atât România, cât și Serbia, au un număr egal de puncte pentru actualul sezon, 5,750, însă diferența mică este făcută de performanțele din anii trecuți.

  • România a început sezonul de cupe europene de pe locul 24 în clasamentul coeficienților și momentan încă are un avantaj față de anul trecut. Totuși, România va trimite în continuare 4 echipe în preliminarii, indiferent dacă rămâne pe 24 sau coboară pe 25 sau 26.

România ar mai putea să cadă în clasamentul coeficienților. Ucraina și Slovenia ne suflă în ceafă

Pentru România urmează emoții în continuare în ceea ce privește clasamentul coeficienților. Slovenia mai are o reprezentantă, Celje, care a reușit o victorie importantă în play-off-ul de Conference League, 3-2, la Drita, în deplasare, și pornește cu prima șansă la calificare. Dacă aceștia vor continua rezultatele pozitive și vor ajunge în sferturile de finală sunt șanse mari ca Slovenia să depășească România.

De asemenea, o altă bătaie de cap e reprezentată și de Ucraina. Vecinii noștri mai au la rândul lor o singură echipă în Cupele Europene, pe Șahtior Donețk, care va intra în faza optimilor de finală din Conference League. Fosta echipă a lui Mircea Lucescu nu știe încă viitorul adversar și urmează să afle ce dublă manșă o să joace după tragerea la sorți ce va fi pe 27 februarie, la Nyon.

