Dezastru sub ochii lui Dan Șucu! Genoa a condus cu 1-0 la pauză, dar a pierdut dramatic

Genoa a început prost sezonul din Serie A și a ajuns la opt meciuri fără victorie în Serie A. În ultima etapă, echipa patronată de Dan Șucu a jucat la Torino, unde spera să obțină cele trei puncte.

Genoa, înfrângere dramatică la Torino!

, prezent la meci, Genoa a început bine și a condus la pauză cu 1-0, grație golului marcat de Thorsby, în minutul 7. La cabine, a intrat cu acest avantaj, dar repriza secundă a fost dezastruoasă pentru „grifon”.

Torino a egalat în minutul 63 printr-un autogol al lui Sabelli. Apoi, în minutul 90, gazdele au dat lovitura prin golul lui Maripan, care a adus toate punctele pentru gazde. Genoa rămâne cu trei puncte din primele opt etape, toate obţinute din remize.

Dan Şucu, prezent în tribune! Motivul pentru care va rata meciul Rapid – Slobozia

Cu acest eşec, Genoa cade pe ultimul loc în Serie A, cel mai greu moment pentru Dan Şucu de la preluarea clubului. Dacă anul trecut salvarea de la retrogadare a fost fără emoţii, de această dată situaţia arată diferit.

Dan Şucu a fost prezent în tribune la Torino şi va rămâne în Italia şi în zilele următoare până după meciul de miercuri în care Genoa va întâlni Cremonese, într-o etapă intermediară din Serie A. Omul de afaceri nu va fi prezent în Giuleşti la Rapid – Slobozia.

Cel mai slab start din ultimele decenii pentru Genoa!

Nicu Stanciu a lipsit de la meciul cu Torino. Mijlocaşul naţionalei României tocmai a revenit după o accidentare şi va fi apt, cel mai probabil, pentru confruntarea de miercuri împotriva lui Cremonese.

Genoa este una dintre cele patru formaţii fără victorie în Serie A, alături de Fiorentina, Verona şi Pisa. Dar, echipa lui Patrick Vieira are golaveraj -7, cu un singur punct obţinut în ultimele cinci etape, ceea ce reprezintă cel mai slab început de campionat din ultimele decenii pentru Genoa.