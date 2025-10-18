Dezastru total! Au 3 miliarde de locuitori, dar nu au putut ajunge la Cupa Mondială

care la nivel planetar atrage miliarde de oameni, iar bătălia fiecărei țări pentru a avea o prestație cât mai bună este impresionantă, uneori eroică.

ADVERTISEMENT

India, China, Indonezia și Pakistan nu merg la Cupa Mondială, chiar dacă au 3 miliarde de locuitori

Există și naționale care nu reușesc însă să ajungă la turneul final, asta în ciuda faptului că reprezintă țări cu o populație uriașă. Concret, China, India, Indonezia și Pakistan nu au reușit să se califice la competiția ce va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Canada și Mexic. Aceste 4 țări sunt între cele mai populate 5 de pe glob, alături de SUA, însă nu au putut să aibă echipe de fotbal suficient de bune pentru a izbuti prezența la turneul final.

Interesant este că India, China, Indonezia și Pakistan au împreună 3 miliarde dintre locuitorii planetei, după cum urmează: India – 1,45 miliarde, China – 1,04 miliarde, Indonezia – 283 de milioane și Pakistan – 251 de milioane. De menționat însă că în aceste țări, fotbalul nu este cel mai practicat sport și aceasta este una dintre cauzele pentru care nu au naționale puternice în ‘sportul rege’.

ADVERTISEMENT

Cum au ratat calificarea la Cupa Mondială cele 4 țări

Pakistan a reușit să ajungă în runda a doua de preliminarii, în zona asiatică, însă acolo a fost învinsă în toate cele 6 meciuri, de Tajikistan, Arabia Saudită și Iordania. India s-a descurcat ceva mai bine, asta după ce a ajuns tot în al doilea tur de calificare al Cupei Mondiale. Aceștia au făcut 5 puncte într-o grupă cu Afganistan, Kuweit și Qatar, însă nu a fost de ajuns, după 6 partide, să prindă unul din primele două locuri.

China a fost până în turul al treilea, dar acolo, în grupă cu Japonia, Australia, Arabia Saudită, Indonezia și Bahrain, a făcut doar 9 puncte din 10 partide și a terminat pe locul 5. De altfel, Indonezia a prins barajul și a mers în turul 4, însă după înfrângeri cu Irak și Arabia Saudită, aceștia au încheiat drumul către Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

România se luptă pentru biletele la Cupa Mondială. Tricolorii speră să urce în urna a 2-a și să aibă două avantaje

România a învins Austria, 1-0, și păstrează șanse la unul din primele două locuri din grupă. Tricolorii trebuie să învingă în Bosnia și pe San Marino, acasă, pentru a spera măcar la baraj. Acum, după ultimele rezultate, ceea ce ar însemna că ar avea adversari mai facili, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

De asemenea, dacă se află în urna a doua, România va juca manșa de semifinale pe teren propriu, ceea ce reprezintă un alt avantaj. Totul depinde însă de meciurile cu Bosnia și San Marino, din luna noiembrie, în care orice rezultat în afară de victorie ne scoate din calcule pentru ocuparea locului în grupă.

Țările calificate la Cupa Mondială până acum

Țările organizatoare: Canada, Mexic, SUA

Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea de Sud, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan

Africa: Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

ADVERTISEMENT

America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Oceania: Noua Zeelandă

Europa: Anglia